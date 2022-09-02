حبس 3 أشخاص لحيازتهم 4 كيلو حشيش في الشروق

قررت نيابة القاهرة الجديدة الجزئية، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة وحيازتهم 4 كيلو حشيش أثناء استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة.

وأمرت النيابة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير بخواصها.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

تمكنت قوة أمنية المعينة لملاحظة الحالة بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص – مقيمين بمحافظة كفر الشيخ حال استقلالهم سيارة "مُستأجرة" قيادة أحدهم "، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

وعُثر بحوزتهم على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام – مبلغ مالي - 3 هواتف محمولة)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار تم اتخاذ الإجراءات القانونية.