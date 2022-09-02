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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|"فيسبوك" تفاجئ مستخدمي آيفون وأندرويد بقرار صادم.. سوني تطلق هاتف Sony Xperia 5 IV بتصميم صغير وسعر غالي

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

حقيقة اعتزام آبل إطلاق iPhone 14 باسم جديد.. صور
 

عندما قدمت شركة آبل Apple، لأول مرة هاتف آيفون بحجم أكبر، أطلقت عليه حينها اسم Plus، ولكنها خلال عام 2018، أعلنت عن تغيير اسم هذا الطراز إلى Max، لذا السبب يعتقد الجميع أن الجيل القادم من أجهزة iPhone، سيضم نموذج كبير غير Pro قررت آبل تغيير اسمه أيضا في اللحظات الأخيرة قبل إطلاقه.

 

بكاميرا بروفيشنال.. سوني تطلق رسميا هاتف Sony Xperia 5 IV
 

كشفت شركة سوني Sony، النقاب رسميا عن هاتفها الجديد Sony Xperia 5 IV، وهو أحدث هاتف ذكي ضمن تشكيلة إكسبيريا لعام 2022، ويتميز الهاتف الجديد بتصميم صغير الحجم، ويوفر العديد من ميزات الهواتف الرائدة وسعر باهظ الثمن.

 

مفيش ألعاب.. فيسبوك تفاجئ مستخدمي آيفون وأندرويد بقرار صادم
 

أفاد تقرير جديد نشره موقع "ذا فيرج" التقني، بأن شركة فيسبوك Facebook، المملوكة لمجموعة "ميتا" الأمريكية، قررت إغلاق تطبيقها الخاص بالألعاب على نظامي التشغيل iOS وأندرويد، بعد ما يزيد عن عامين من إطلاقه.

 

موبايلات هتستحمل وتعيش سنين.. نوكيا تطلق هواتف فائقة الاستدامة بـ10000 جنيه
 

أطلقت شركة HMD العالمية، مجموعة جديدة من هواتف نوكيا الذكية لتحقيق فترة استدامة أطول، حيث تم تصميمها للمساهمة في مراعاة البيئة وتقليل النفايات الإلكترونية، من خلال تصنيعها باستخدام مواد معاد تدويرها من الألمنيوم بنسبة 60% والبلاستيك بنسبة 100%.

 

سعر ومواصفات iQOO Z6.. فيفو تقدم منافس جديد يتمتع بسرعة شحن فائقة
 

كشفت شركة فيفو Vivo الصينية، عن مواصفات سلسلة iQOO Z6 الجديدة، والتي تتميز بمجموعة رائعة من المواصفات أبرزها الشحن السريع بقوة 80 وات.

 

6 مزايا خرافية لا تعرفها عن واتساب.. حيلة سحرية لإخفاء الصور

كشف تطبيق واتساب WhatsApp، أحد أشهر تطبيقات المراسلة العالمية، عن بعض الميزات الرائعة لهذا العام، يأتي من بينها القدرة على إرسال ملفات يصل حجمها إلى 2 جيجابايت، وتعد هذه قفزة هائلة لتغيير الحد الأقصى لإرسال الملفات بالتطبيق والتي ظلت منذ إطلاقه بحجم 100 ميجابايت، وقال WhatsApp إن نقل الملفات الضخم محمي بواسطة التشفير من طرف إلى طرف.

تكنولوجيا أخبار التكنولوجيا واتساب هاتف آيفون التكنولوجيا Facebook فيسبوك سوني أندرويد شركة فيسبوك

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