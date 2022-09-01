عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء الكندي يطالب بموقف حازم في التعامل مع التهديدات ضد الصحفيين

رئيس الوزراء الكندي
رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو

قال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم /الخميس/، إن جميع قوات الشرطة بحاجة إلى التعامل بجدية مع نمط من الكراهية والمضايقات التي تستهدف الصحفيين وغيرهم من الشخصيات العامة.


ويقول ترودو إن التهديدات، لا سيما ضد النساء والصحفيين الذين يعانون من العنصرية، لها تأثير مخيف على الصحافة الحرة والديمقراطية.


ومن المقرر أن يجتمع وزير السلامة العامة ماركو مينديسينو اليوم مع الرابطة الكندية لرؤساء الشرطة، في الوقت الذي تطلب فيه مجموعة تمثل الصحفيين من الشرطة بذل المزيد في خضم ما يبدو أنه حملة مستهدفة ومنسقة من رسائل تهديد بالبريد الإلكتروني.


وأرسلت عشرات المؤسسات الإعلامية رسالة مفتوحة إلى ترودو تحث الشرطة على عدم التعامل مع الشكاوى الفردية من قبل الصحفيين باستهانة.


ويقول الخطاب، الذي أرسلته الرابطة الكندية للصحفيين، إن معالجة كل شكوى على حدة يعني أن الشرطة قد تفشل في إجراء اتصالات عندما تستخدم التهديدات لغة مماثلة، كما هو شائع في الرسائل الواردة من الجماعات المتطرفة المحلية.


ويقول ترودو إن مينديسينو سيوضح أن قوات الشرطة يجب أن تنظر إلى المشكلة باعتبارها مشكلة منهجية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوبو ليس الأول.. مرتضى منصور رئيس الزمالك يتوعد والأهلي يقتنص النجوم

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022.. اعرف نتيجتك

ببلاش.. الزمالك يضم صفقتين من العيار الثقيل والثالثة في الطريق

بث مباشر الآن مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي (1-0) في الدوري الإنجليزي

الغندور يعلن مفاجأة بشأن انتقال زيزو للريان القطري

مدرب الأهلي الجديد | فايلر وكيروش يصدمان الأحمر.. وخليلوزيتش يثير الجدل

عاجل| مواعيد غلق المحال التجارية والمولات والمقاهي من الشهر الجاري

الذهب بقى في الأرض.. انهيار المعدن الأصفر وهذا سعر عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

التضامن: زيادة مليون و100 ألف أسرة مستفيدة من تكافل وكرامة.. فيديو

وزيرة التضامن: تكافل وكرامة أكبر برنامج دعم نقدي مشروط على مستوى الشرق الأوسط..فيديو

مفيش ألعاب.. فيسبوك تفاجئ مستخدمي آيفون وأندرويد بقرار صادم

سلفي الهوى وإخواني المزاج.. كيف نحمي أنفسنا من شائعات جوجل؟

مانشستر يونايتد يواصل صحوته بالفوز على ليستر سيتي في البريميرليج

سر غياب بوتين عن مراسم تشييع جثمان اخر زعماء السوفييت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقميص مكشوف.. داليا مصطفى تثير الجدل من جديد في الساحل

جلد ثعبان.. جورجينا بإطلالة جريئة من مهرجان فينيسيا

بفستان جريء جدا.. رايا أبي راشد تتألق بمهرجان فينيسيا

شورت ولا بنطلون.. ميرهان حسين تثير الجدل بإطلالة جريئة

فيديو

مستريحة تايلاندية تستولى على 55 مليون دولار.. ما القصة

11 بندا لإلغاء الإعدام.. محامي المتهم في قضية نيرة أشرف يفجر مفاجأة

دا كلام ربنا.. نهاد أبو القمصان تطالب الزوج بسداد أجر الرضاعة لزوجته

نجما الأهلي والزمالك يتنازلان عن أجرهما لمؤمن زكريا | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ