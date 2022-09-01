رئيس الوزراء الكندي يطالب بموقف حازم في التعامل مع التهديدات ضد الصحفيين

قال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم /الخميس/، إن جميع قوات الشرطة بحاجة إلى التعامل بجدية مع نمط من الكراهية والمضايقات التي تستهدف الصحفيين وغيرهم من الشخصيات العامة.



ويقول ترودو إن التهديدات، لا سيما ضد النساء والصحفيين الذين يعانون من العنصرية، لها تأثير مخيف على الصحافة الحرة والديمقراطية.



ومن المقرر أن يجتمع وزير السلامة العامة ماركو مينديسينو اليوم مع الرابطة الكندية لرؤساء الشرطة، في الوقت الذي تطلب فيه مجموعة تمثل الصحفيين من الشرطة بذل المزيد في خضم ما يبدو أنه حملة مستهدفة ومنسقة من رسائل تهديد بالبريد الإلكتروني.



وأرسلت عشرات المؤسسات الإعلامية رسالة مفتوحة إلى ترودو تحث الشرطة على عدم التعامل مع الشكاوى الفردية من قبل الصحفيين باستهانة.



ويقول الخطاب، الذي أرسلته الرابطة الكندية للصحفيين، إن معالجة كل شكوى على حدة يعني أن الشرطة قد تفشل في إجراء اتصالات عندما تستخدم التهديدات لغة مماثلة، كما هو شائع في الرسائل الواردة من الجماعات المتطرفة المحلية.



ويقول ترودو إن مينديسينو سيوضح أن قوات الشرطة يجب أن تنظر إلى المشكلة باعتبارها مشكلة منهجية.