مكون لن يتوقعه أحد.. سر عجينة البيتزا بالمحلات

اذا كنتي من محبي البيتزا وتحاولين تقديمها بطريقة المطاعم نقدم لكي سر عجينة البيتزا بالمحلات وهي طريقة تطبيق الخميرة

مقادير عجينة البيتزا

كوب ماء دافىء

3 أكواب دقيق أبيض

ملعقتين من زيت الزيتون

ملعقة صغيرة ملح

كيس خميرة فورية

ملعقة صغيرة سكر

عجينة البيتزا

طريقة تحضير البيتزا

1-ضعى الخميرة الفورية على الماء الدافىء والسكر وذوبيهم جيداً.

2-اخلطى الدقيق بالملح وضعيهم فى إناء كبير.

3-ضيفى الزيت إلى الدقيق والملح.

4-ضيفى الماء والخميرة إلى الدقيق واخلطيهم جيداً.

5-استمرى فى العجن وضيفى قليل من الماء إذا لزم الأمر.

6-ضعى العجين فى إناء كبير وغلفيه جيداً، واتركيه لمدة ساعة حتى يخمر.

7-احضرى صينية البيتزا و ضعى فيها قليل من الزيت، وابدأى بتقطيع العجين وافرديها جيداً فيها.

والآن يمكنك إضافة الصلصة والحشوات حسب الرغبة

طريقة عمل صلصة البيتزا

المقادير:

بصل مفروم

ثوم مفروم

ملعقة زعتر

2 كوب من عصير الطماطم

ملعقة فلفل أسود

صلصة البيتزا

طريقة العمل:

سخنى إناء جيداً، ضعى فيه ملعقة من الزيت.

ضيفى إليها البصل المفروم وقلبيها جيداً.

ضيفى الثوم إلى البصل واستمرى فى التقليب حتى يأخذ اللون الذهبى.

ضيفى عصير الطماطم إلى البصل والثوم.

ضيفى إلى الخليط السابق ملعقة الزعتر والفلفل الأسود.

انتظرى حتى تنضج الصلصة، وضعيها على عجينة البيتزا.

وبإمكانك إضافة أنواع مختلفة من الجبن والفلفل والزيتون والحشوات المختلفة حسب اختيارك