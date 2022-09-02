أسعار الأسماك والجمبري فى سوق العبور اليوم الجمعة 2-9-2022

ننشر أسعار الأسماك بأنواعها المختلفة و المأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الجمعة 2 سبتمبر 2022 وفقا لآخر تحديث للبوابة الإلكترونية لـ "سوق العبور" لتجارة الجملة.

أسعار الأسماك بأنواعها اليوم الجمعة فى سوق العبور

وفى سوق العبور استقر سعر سمك بلطى بأنواعه ..سجل كيلو سمك بلطي 1 سعرًا يتراوح بين 28.5إلى 32.5جنيها و سمك بلطي نمرة "2" يتراوح سعره من 22 إلى 26جنيه و سمك بلطى اسوانى من 20 الى 40 جنيه، سمك فيليه بلطى من 30 إلى 160 جنيه.



وتراوح سعر كيلو سمك قشر بياض ما بين 70 و100جنيهًا، بياض أملس 1 بلدي بين 60 و 100 جنيها ، بياض أملس 2 (خليجى ـ بحيره ناصر ـ مزارع) بين 30 و 50 جنيها.



وسجل سعر كيلو سمك البوري 1 نحو 70 جنيها ، تراوح سمك بوري 2 بين 35 إلى 49 جنيها.



فيما بلغ سعر كيلو سمك المكرونة المجمدة نحو 40 جنيها، سعر كيلو سمك المكرونة السويسى 90 جنيها.

تراوح سعر سمك كيلو سمك وقار من 80 إلى 120 جنيها .

كما سجل كيلو سمك المرجان المجمد سجل سعر 30 جنيها ، بربون مجمد 35 جنيها

سجل سعر كيلو سمك الدنيس اليوم الجمعة فى سوق العبور من 100 إلى 160 جنيه للكيلو.

وسجل سعر(سبيط -كاليمارى -سابيا ) اليوم الجمعة فى سوق العبور ما بين 110 الى 200 جنيها ، كابوريا من 24 إلى 44 جنيها .

أسعار الجمبري فى سوق العبور اليوم الجمعة



سجل أسعار الجمبري 2 ما بين 145 إلى 275 جنيها.

سجل أسعار الجمبري 2 مجمد ما بين 90 إلى 170 جنيها.

وسجل أسعار الجمبري 3 ما بين 60 إلى 120 جنيها.



سوق العبور

يعد سوق العبور أكبر سوق لتجارة الجملة بجمهورية مصر العربية ومحافظة القاهرة

افتتح سوق العبور في 10/6/1994، وقدم حلولا جذرية لمشاكل الأسواق القديمة في روض الفرج وغمرة والتي كانت سبباً في وصول نسبة الفاقد في الخضر والفاكهة إلى 50-60% في بعض الأصناف وهو ما كان يعادل 1.2 مليار جنيه سنويا انخفضت هذه النسبة إلى 3-5 % بعد إنشاء سوق العبور وهي النسبة المتعارف عليها في أحدث الأسواق العالمية.

وتتكون محلات السوق من (548 وحدة خضار - 50 وحدة بصل وثوم وزيتون - 336 وحدة فاكهة - 86 محل أسماك - 144 وحدة موز - 4 وحدات للفرز - 3 معمل تشفية - 4 ثلاجة تبريد وتجميد - 46 محلات بلح وغلال - 475 وحدة منطقة الفوارغ.