عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الأسماك والجمبري فى سوق العبور اليوم الجمعة 2-9-2022

أسعار الأسماك بسوق
أسعار الأسماك بسوق العبور

ننشر أسعار الأسماك بأنواعها المختلفة و المأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الجمعة 2 سبتمبر  2022 وفقا لآخر تحديث للبوابة الإلكترونية لـ "سوق العبور" لتجارة الجملة.

أسعار الأسماك بأنواعها اليوم الجمعة فى سوق العبور

وفى سوق العبور استقر سعر سمك بلطى بأنواعه ..سجل كيلو سمك بلطي 1 سعرًا يتراوح بين 28.5إلى 32.5جنيها و سمك بلطي نمرة "2" يتراوح سعره من 22 إلى 26جنيه و سمك بلطى اسوانى من 20 الى 40 جنيه، سمك فيليه بلطى من 30 إلى 160 جنيه.


وتراوح سعر كيلو سمك قشر بياض ما بين 70 و100جنيهًا، بياض أملس 1 بلدي بين 60 و 100 جنيها ، بياض أملس 2 (خليجى ـ بحيره ناصر ـ مزارع) بين 30 و 50 جنيها.


وسجل سعر كيلو سمك البوري 1 نحو 70 جنيها ، تراوح سمك بوري 2 بين 35 إلى 49 جنيها.


فيما بلغ سعر كيلو سمك المكرونة المجمدة نحو 40 جنيها، سعر كيلو سمك المكرونة السويسى 90 جنيها.

txt

30 جنيها للبلطى.. أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022

txt

رئيس هيئة الثروة السمكية بحوار خاص: الانتهاء من المرحلة الثانية لتطوير البحيرات نهاية العام.. و237 ألف طن حجم الإنتاج السمكي منها.. وإعادة تشغيل مصنع الأسماك بميناء السد العالي

تراوح سعر سمك كيلو سمك وقار من 80 إلى 120 جنيها .

كما سجل كيلو سمك المرجان المجمد سجل سعر 30 جنيها ، بربون مجمد 35 جنيها

سجل سعر كيلو سمك الدنيس اليوم الجمعة فى سوق العبور من 100 إلى 160 جنيه للكيلو.

وسجل سعر(سبيط -كاليمارى -سابيا ) اليوم الجمعة فى سوق العبور ما بين 110 الى 200 جنيها ، كابوريا من 24 إلى 44 جنيها .

أسعار الجمبري فى سوق العبور اليوم الجمعة


سجل أسعار الجمبري 2 ما بين 145 إلى 275 جنيها.

سجل أسعار الجمبري 2 مجمد ما بين 90 إلى 170 جنيها.

وسجل أسعار الجمبري 3 ما بين 60 إلى 120 جنيها.


سوق العبور

 

يعد سوق العبور أكبر سوق لتجارة الجملة بجمهورية مصر العربية ومحافظة القاهرة

افتتح سوق العبور في 10/6/1994، وقدم حلولا جذرية لمشاكل الأسواق القديمة في روض الفرج وغمرة والتي كانت سبباً في وصول نسبة الفاقد في الخضر والفاكهة إلى 50-60% في بعض الأصناف وهو ما كان يعادل 1.2 مليار جنيه سنويا انخفضت هذه النسبة إلى 3-5 % بعد إنشاء سوق العبور وهي النسبة المتعارف عليها في أحدث الأسواق العالمية.

وتتكون محلات السوق من (548 وحدة خضار - 50 وحدة بصل وثوم وزيتون - 336 وحدة فاكهة - 86 محل أسماك - 144 وحدة موز - 4 وحدات للفرز - 3 معمل تشفية - 4 ثلاجة تبريد وتجميد - 46 محلات بلح وغلال - 475 وحدة منطقة الفوارغ.

اسعار الاسماك اسعار الاسماك والجمبري اليوم الجمعة المأكولات البحرية اسعار الجمبري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شبانة : رئيس نادي البنك الأهلي يطرد محمد أبوجبل من مكتبه قبل توقيع العقود

"شيرين تقول اللي هي عاوزاه" وأطرح “نحنوح” قريبا وهذه وصايا والدي.. أبرز تصريحات دنيا سمير غانم

مفاجآت صادمة.. جورج الراسي عاش 30 دقيقة بعد الحادث وشقيقته تجاهلت مكالمة لإنقاذه

ايه يعني قلمين وأبوها حقه يضربها.. فتاة دكرنس تثير الجدل عن ضرب الأبناء

صفقة تبادلية.. أحمد شوبير يكشف تفاصيل انتقال نجم الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا

أنا ماليش حد.. فتاة دكرنس تطلب النجدة في الدقهلية: محبوسة وبضرب

جلسة مع شريف.. إكرامي يكشف سر انضمام صبحي لـ بيراميدز

صديقة فتاة دكرنس تطمئن أصدقاءها: عايشة وروحنا للشرطة

ترشيحاتنا

هل يقوم الزواج على الحقوق والواجبات ؟ خطأ يفهمه الكثير

الدولار يتراجع واليورو يرتفع.. أسعار العملات اليوم

الأزمات تهدد مستقبل المهندسين.. تأسيس نقابة التكنولوجيين وتقليل أعداد المقبولين بالكليات

الحقوا اشتروا| انهيار مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 21 يخسر 16 جنيها

أسعار الأسماك والجمبري فى سوق العبور اليوم الجمعة 2-9-2022

موسكو تبدي استعدادها لمساعدة بغداد في مجال الطاقة النووية السلمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقم خرافي| سعر غير متوقع لـ فستان درة في مهرجان فينسيا

شتمت معجب حاول يتصور معاها.. الحقيقة الكاملة لفيديو أثار أزمة لهنا الزاهد

بفستان محتشم.. أحلام تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

ميدو يهاجم معلق أهلاوي حتى النخاع عامل فيها زملكاوي.. من هو ؟

فيديو

لهذه الأسباب رفضت اللبس المكشوف وخلعت الحجاب وشقيقي قاطعني.. ماذا قالت الراقصة هندية "فيديوجراف"

سر استبعاد أحمد زكي ل آمال رمزي من البيه البواب

سواريش وإيهاب جلال وكارتيرون أبرزهم .. 18 مدربًا أقيلوا في موسم واحد "فيديوجراف"

مستريحة تايلاندية تستولى على 55 مليون دولار.. ما القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ