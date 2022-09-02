مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2 - 9 - 2022 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 2 - 9 - 2022 العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم أبرزها مواجهة بوروسيا دورتموند امام هوفنهايم فى الدوري الألمانى بالإضافة لمباراة عمراني سبور امام طرابزون سبور فى الدوري التركى





مواعيد مباريات الدوري الإسباني



سيلتا فيجو X قادش – الساعة 9 مساء- على قناة 1 beIN Sports HD

مواعيد مباريات الدوري الألماني



بوروسيا دورتموند Xهوفنهايم – الساعة 8:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي



بنفيكا X فيزيلا – الساعة 8 مساء

إستوريل برايا X سبورتنج لشبونة – الساعة 10 والربع مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي



عمراني سبور X طرابزون سبور – الساعة الثامنة مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي



الطائي X العدالة – الساعة 6 مساء -على قناة ssc

ضمك X الخليج – الساعة 8 مساء -على قناة ssc

مواعيد مباريات كأس العرب تحت 17 سنة



العراق X السعودية – الساعة 5:30 مساء

مصر X المغرب – الساعة 9 مساء على قناة on time