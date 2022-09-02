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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2 - 9 - 2022 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تنطلق اليوم الجمعة  2 - 9 - 2022 العديد من المباريات الهامة في  مختلف ملاعب العالم أبرزها مواجهة بوروسيا دورتموند  امام هوفنهايم فى الدوري الألمانى بالإضافة لمباراة  عمراني سبور امام طرابزون سبور فى الدوري التركى


 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني 

   
سيلتا فيجو X قادش – الساعة 9 مساء- على قناة 1 beIN Sports HD    

         

مواعيد مباريات الدوري الألماني  


بوروسيا دورتموند  Xهوفنهايم – الساعة 8:30 مساء        

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جلسة مع شريف ... إكرامي يكشف سر انضمام صبحي لـ بيراميدز

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي 


بنفيكا  X فيزيلا – الساعة 8 مساء        

إستوريل برايا X سبورتنج لشبونة – الساعة 10 والربع مساء

 

مواعيد مباريات الدوري التركي 


عمراني سبور X طرابزون سبور – الساعة الثامنة مساء

 

مواعيد مباريات الدوري السعودي 


الطائي  X العدالة – الساعة 6 مساء -على قناة ssc      

ضمك X الخليج – الساعة 8 مساء -على قناة ssc

 

مواعيد مباريات كأس العرب تحت 17 سنة 


العراق X السعودية – الساعة 5:30 مساء        

مصر  X المغرب – الساعة 9 مساء على قناة on time 

الدوري السعودي الدوري الإسباني بيراميدز مواعيد مباريات اليوم الجمعة مواعيد مباريات اليوم السعودية

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