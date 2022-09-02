موجز السوشيال: فتاة تتعرض للعنف الأسري وتطلب النجدة.. والأهلي يتفاوض مع مهاجم جابوني

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:



الأهلي يتفاوض مع مهاجم جابوني وهداف بالدوري المغربي.. تفاصيل

أعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عن مفاوضات جديدة بالنادي الأهلي مع مهاجم جابوني، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب في تغريدة: "مهاجم الجابون وثاني هدافي الدوري المغربي ولاعب نادي طنچه على رادار الأهلي ، والمفاوضات علي اشدها وسوف تسافر بعثة طبية للمغرب للكشف على اللاعب قبل توقيع العقود".https://www.elbalad.news/5423080





زيزو مش للبيع.. جمهور الزمالك يرفض الاستغناء عن هداف الدوري

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج زيزو مش للبيع، للرد على عروض الفرق الآخرى المقدمة للاعب أحمد سيد زيزو بعد تألقه في الدوري الممتاز.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر السوشيال ميديا، وتفاعل معه عدد كبير من عشاق نادي الزمالك، مطالبين اللاعب بالتمسك بوجوده مع الفريق.

https://www.elbalad.news/5423109



فرج عامر يتنبأ برحيل زيزو: في الطريق للريان القطري

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، على رحيل بعض لاعبي الأهلي والزمالك الموسم القادم، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب في تغريدة : "الأهلي يحصل علي خدمات محمد إبراهيم نهائيا نظير الاستغناء عن احمد ياسر ريان نهائيا لسيراميكا كليوباترا ومبلغ مالي".

وتابع: ‏‎"زيزو في الطريق لنادي الريان القطري".https://www.elbalad.news/5423063

أنا محبوسة وبتضرب.. فتاة تطلب النجدة وتتعرض لعنف أسري

أثارت فتاة من محافظة الدقهلية تدعى ريهام حالة من الاستعطاف بعد أن شاركت منشورا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظهرت الفتاة بكدمات عديدة في وجهها، مشيرة إلي أنها تتعرض لحالة من العنف من قبل أسرتها، وطلبت الاستغاثة والنجدة بأقرب وسيلة لها من خلال السوشيال ميديا.https://www.elbalad.news/5423121