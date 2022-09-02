طلب جديد من فيتوريا لاتحاد الكرة بشأن معسكر سبتمبر

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، طلب من اتحاد الكرة بضرورة توفير معد نفسي للاعبين في معسكره الأول، الذي ينطلق يوم 13 سبتمبر المقبل ويستمر حتى 27 من الشهر ذاته.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، فيتوريا أكد للاتحاد أن تواجد المعد النفسي سيسهل من معرفته بعقليات اللاعبين خاصة ظاهر تحقيق نتائج إيجابية في المعسكرات الطويلة والبطولات المجمعة عكس ما يحدث في المعسكرات التي يتخللها مباراة أو اثنين.

وأتم شبانة، فيتوريا أوضح أن فكرة المشروع الكروي تقوم أولا على فهم طبيعة عقلية اللاعب وما هي العوامل التي تؤثر على تركيزه، في ظل أن جودة اللاعب نفسها كبيرة وتراجع النتائج يعود لأمور نفسية.

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10 أندية تختار أحمد دياب ممثلا لها بالرابطة في اليوم الأول لفتح الترشيحات

اختارت 10 أندية من الدوري الممتاز، النائب أحمد دياب، ممثلا لها في انتخابات رابطة الأندية، المقرر لها الأيام المقبلة لتشكيل المكتب الجديد، وذلك في اليوم الأول لطلب الاتحاد المصري لكرة القدم من أندية الممتاز إرسال ترشيحاتها.

ومنحت أندية الاتحاد السكندري، وغزل المحلة، وأسوان، وسموحة، وفيوتشر، والبنك الأهلي، وبيراميدز، و كليوباترا ، والداخلية، وفاركو، صوتها لدياب لتمثيلها في انتخابات الرابطة المقبلة.

وخاطب اتحاد الكرة، أندية الدوري الممتاز لاختيار مرشحيها لانتخابات رابطة الأندية المحترفة، من أجل تشكيل المكتب التنفيذي للرابطة وفق ما نصت عليه اللائحة المعتمدة من الجمعية العمومية.

ويتكون المكتب الحالي لرابطة الأندية، برئاسة النائب أحمد دياب وعماد متعب نائبا، وعضوية كل من خالد رفعت، عامر حسين، شريف صالح، ويقترب دياب من حجز مكانه رئيسا للرابطة في المكتب الجديد، نظرا لما حققه من نجاحات في الموسم المنقضي، بداية من عودة الجماهير مرورا بانتظام المسابقة ووصولا إلى جودة النقل التلفزيوني، والعديد من الأمور الأخرى أهمها الثقة التي يتمتع بها لدى أندية الممتاز مما يضمن له تصويت الأندية لاختياره.

واعتمدت الجمعية العمومية تشكيل روابط الأندية المحترفة لجميع الأقسام فى الموسم الجديد، مع شروط الترشح بعد تعديلها وعلى رأسها أن يكون المرشح حاصل على شهادة جامعية وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها وفقا لنص الدستور المصري.