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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة .. رئيس نادي البنك الأهلي يطرد أبوجبل من مكتبه..مرتضى منصور يحسم مصير زيزو

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:

اتحاد الكرة يُطالب فيتوريا بإعلان موقفه بشكل رسمي برفض الاستعانة بمساعد مصري


أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مسؤولي اتحاد الكرة، طلبوا من البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، بإعلان موقفه رسميًا برفض الاستعانة بمساعد مصري، بعد تصريحاته أمس في المؤتمر الصحفي بأنه مازال يتناقش مع اتحاد الكرة في هذا الملف.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC، وسبق وأن حدد فيتوريا شروطه في المساعد المصري، بأنه يكون سبق له وأن تُوج ببطولات كمدرب بجانب خبراته الأفريقية، ورشح اتحاد الكرة لفيتوريا أكثر من أسم تنطبق عليه هذه الشروط؛ ولكن فيتوريا رفضها.
 

مصطفى شلبي في الأهلي الموسم المقبل .. تفاصيل

أكد الإعلامي إسلام صادق أن الأهلي حصل على توقيع مصطفى شلبي الجناح الأيسر لنادي إنبي .

وقال صادق عبر برنامجه "البريمو" في قناة TeN" :  مصطفى شلبي وقَع للنادي الأهلي ، وسيبدأ مهمته مع القلعة الحمراء الموسم القادم ، كما أن مسئولي الأهلي يرغبون في حسم الصفقة ، خاصًة في ظل رغبة أكثر من نادِ في الظفر بخدمات اللاعب ، بعد ظهوره بشكل مميز مع الفريق البترولي هذا الموسم ، في ولاية حلمي طولان ثم جورفان فييرا ".

 


جلسة مع شريف.. إكرامي يكشف سر انضمام صبحي لـ بيراميدز

كشف إكرامي حارس مرمي الأهلي والمنتخب السابق كواليس رحيل رمضان صبحي نجم بيراميدز عن الأهلي وانضمامه للفريق السماوي .

وأكد اكرامي في تصريحات عبر برنامج “ أللعيب ” بقناة أم بي سي مصر أن هناك من يحاول بث السموم وتحميله مسؤولية رحيل صبحي عن الأهلي مشددا أنه لم يكن طرفا في الأمر.

 

في الدقائق الأخيرة.. أوباميانج ينضم لتشيلسي من برشلونة مقابل 12 مليون يورو

أعلن نادي برشلونه عن رحيل الجابوني بيير ايميرك اوباميانج عن صفوف الفريق لينضم لتشيلسي خلال الدقائق الأخيرة من موسم الانتقالات الصيفية .

واكد برشلونه في بيان رسمي جاء كالتالي :" توصل برشلونه وتشيلسي لاتفاق لنقل اللاعب أوباميانج مقابل ١٢ مليون يورو " .

 


رئيس رابطة الأندية يكشف عن موعد بدء وانتهاء الموسم الجديد للدوري المصري..فيديو

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة عن موعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز .

 

شبانة : رئيس نادي البنك الأهلي يطرد "أبوجبل" من مكتبه قبل توقيع العقود .. فيديو

كشف الإعلامي محمد شبانة، تفاصيل جلسة أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، مع محمد أبوجبل حارس مرمى الزمالك، من أجل توقيع عقود الفريق.

 

مرتضى منصور لـ زيزو بشأن عرض الريان : بلاش تغير العتبة
وجه مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رسالة لأحمد سيد زيزو نجم الفريق والمنتخب بشأن العرض الذي تلقاه من الريان القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .


 

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