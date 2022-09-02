فرج عامر: الأهلي يتفاوض مع جروس ومارسيلو مارتينيز والخلاف على الراتب

أعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عن مفاوضات جديدة بالنادي الأهلي مع مديرين فنيين مرتقبين، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب في تغريدة: "الأهلي يفاوض عدد كبير من المدربين، مثل جروس السويسري مدرب الزمالك السابق، ومارسيلو مارتينيز المدرب العالمي البرتغالي وحتى الآن مختلفين معاه في الراتب الشهري".

ويعلن خلال الساعات القليلة القادمة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي والمفوض بالإشراف على قطاع الكرة، عن خارطة طريق تصحيح المسار للفريق الأحمر بعد أن خرج خالي الوفاض من بطولات الموسم الماضي.

وحسب مصادر خاصة لصدي البلد فإن الأهلي سوف يعلن عن المدير الفني الجديد قبل يوم الأحد المقبل ثم يبدأ في تقديم صفقات الموسم الجديد سواء المحليين أو الأجانب.

ومن المقرر أن يعود الفريق الأحمر للتدريبات يوم 10 سبتمبر الجاري بإستاد مختار التتش قبل أن يغادر إلي إحدى الدول الأوروبية للدخول في معسكر مغلق هناك في الفترة من 21 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر.