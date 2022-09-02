تونس تفوز بالجائزة الأولى للبطولة الدولية الأولى للاختراع والبحث العلمي

فازت تونس بالجائزة الأولى للبطولة الدولية الأولى للاختراع والبحث العلمي، التي أقيمت بتونس، مساء أمس، في إطار فعالية "تيكاد للتجديد 2022"، على هامش مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية بإفريقيا "تيكاد 8".



ومنحت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن الجائزة الأولى في فئة المخترعين إلى بسمة حاج قاسم الأستاذة الجامعية والباحثة في مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس لاختراعها عقار قوي مضاد للنزيف.

وحصد الجائزة الثانية فريق من المملكة العربية السعودية لاختراعه أداة تشخيصية للعين، والثالثة لفريق من الكويت.



وفي فئة "الباحث"، مُنحت الجائزة الأولى لفريق تونسي مكون من خمسة أعضاء عن تطبيق بحث حول التقنيات الطبية للمساعدة على تشخيص الأمراض الدقيقة، وذهبت الجائزة الثانية والثالثة من نفس الفئة إلى الأردن.