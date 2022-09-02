عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس تفوز بالجائزة الأولى للبطولة الدولية الأولى للاختراع والبحث العلمي

صدى البلد

فازت تونس بالجائزة الأولى للبطولة الدولية الأولى للاختراع والبحث العلمي، التي أقيمت بتونس، مساء أمس، في إطار فعالية "تيكاد للتجديد 2022"، على هامش مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية بإفريقيا "تيكاد 8".


ومنحت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن الجائزة الأولى في فئة المخترعين إلى بسمة حاج قاسم الأستاذة الجامعية والباحثة في مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس لاختراعها عقار قوي مضاد للنزيف.
وحصد الجائزة الثانية فريق من المملكة العربية السعودية لاختراعه أداة تشخيصية للعين، والثالثة لفريق من الكويت.


وفي فئة "الباحث"، مُنحت الجائزة الأولى لفريق تونسي مكون من خمسة أعضاء عن تطبيق بحث حول التقنيات الطبية للمساعدة على تشخيص الأمراض الدقيقة، وذهبت الجائزة الثانية والثالثة من نفس الفئة إلى الأردن.

تونس الجائزة الأولى للبطولة الدولية الأولى للاختراع والبحث العلمي طوكيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شبانة : رئيس نادي البنك الأهلي يطرد محمد أبوجبل من مكتبه قبل توقيع العقود

"شيرين تقول اللي هي عاوزاه" وأطرح “نحنوح” قريبا وهذه وصايا والدي.. أبرز تصريحات دنيا سمير غانم

مفاجآت صادمة.. جورج الراسي عاش 30 دقيقة بعد الحادث وشقيقته تجاهلت مكالمة لإنقاذه

ايه يعني قلمين وأبوها حقه يضربها.. فتاة دكرنس تثير الجدل عن ضرب الأبناء

صفقة تبادلية.. أحمد شوبير يكشف تفاصيل انتقال نجم الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا

أنا ماليش حد.. فتاة دكرنس تطلب النجدة في الدقهلية: محبوسة وبضرب

جلسة مع شريف.. إكرامي يكشف سر انضمام صبحي لـ بيراميدز

صديقة فتاة دكرنس تطمئن أصدقاءها: عايشة وروحنا للشرطة

ترشيحاتنا

ثأر منع ارتباطهما.. فتاة سورية تنهي حياتها ثم يلحقها حبيبها بمأساوية

تمديد حظر الطيران لجنوب ووسط روسيا إلى 10 سبتمبر الجاري

موسكو: الغرب يعرقل تزويد السوق العالمي بالغذاء

هل يقوم الزواج على الحقوق والواجبات ؟ خطأ يفهمه الكثير

الدولار يتراجع واليورو يرتفع.. أسعار العملات اليوم

المستقبل مخبي إيه للمهندسين.. تأسيس نقابة التكنولوجيين وتحويل طلاب التعليم الفني لكلياتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقم خرافي| سعر غير متوقع لـ فستان درة في مهرجان فينسيا

شتمت معجب حاول يتصور معاها.. الحقيقة الكاملة لفيديو أثار أزمة لهنا الزاهد

بفستان محتشم.. أحلام تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

ميدو يهاجم معلق أهلاوي حتى النخاع عامل فيها زملكاوي.. من هو ؟

فيديو

لهذه الأسباب رفضت اللبس المكشوف وخلعت الحجاب وشقيقي قاطعني.. ماذا قالت الراقصة هندية "فيديوجراف"

سر استبعاد أحمد زكي ل آمال رمزي من البيه البواب

سواريش وإيهاب جلال وكارتيرون أبرزهم .. 18 مدربًا أقيلوا في موسم واحد "فيديوجراف"

مستريحة تايلاندية تستولى على 55 مليون دولار.. ما القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ