اليوم .. منتخب ناشيء اليد مواليد 2004 يواجه مدغشقر ببطولة إفريقيا برواندا

يلتقي اليوم الجمعة منتخب مصر لكرة اليد للناشئين مواليد 2004 مع منتخب مدغشقر، وذلك في ختام مباريات دور المجموعات ببطولة إفريقيا، المقامة بالعاصمة كيغالي في رواندا في الفترة من 30 أغسطس حتى 7 سبتمبر المقبل.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا، كما تذاع مباشرةً عبر الصفحة الرسمية للاتحاد الإفريقي لكرة اليد.



وكان فراعنة اليد قد حققوا الفوز في المباراة الأولىأمام منتخب الجزائر بنتيجة 43-19، ثم ضمنوا التأهل إلى دور نصف النهائي بعد الفوز على منتخب رواندا بنتيجة 44-30.

وتضم القائمة المشاركة بالبطولة 16 لاعبًا وهم: يوسفوليد – يوسف ناجي – محمد أشرف – فيراس مروان – محمد وائل – أحمد تغيان – يوسفأحمد عبد الغني – معاذ عزب – محمد صلاح – محمد عبد الغني – عمرعدلان – أحمد حسام – زياد عبد الرحيم – ياسين محمد – محمد عماد – محمد مؤمن – بلال ابراهيم.

فيما يضم الجهاز الفني كل من: المدير الفني مجدي أبوالمجد والمدرب العام محمد عبد السلام ريشة ومدربحراس المرمى محيي صلاح مدرب والمدير الإداري محمدعبد المنعم وأخصائي علاج الطبيعي عمرو عصام.