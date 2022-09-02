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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نايل نصار يتوج بلقب الجائزة الكبرى للفروسية بكندا

صدى البلد

توج الفارس المصري نايل نصار بلقب بطولة الجائزة الكبرى والمقامة حاليًا بكندا على ارتفاع 1.55 متر.

وحصد "نصار" اللقب بعدما أنهى الشوط بلا أخطاء وبزمن قدره 63.30 ثانية متفوقًا على نخبة من الفرسان العالميين والأولمبيين.

تأتي هذه الميدالية استمرارا لمسيرة تألق الفارس المصري والذي توج مؤخرا في مايو الماضي بفضية بطولة الجائزة الكبرى والتي أقيمت في كندا وذلك ضمن بطولة الخمس نجوم، كما حصد فضية بطولة كأس كندا للفروسية والتي أقيمت يونيو الماضي.

جدير بالذكر، أن نايل نصار كان من ضمن الفريق المصري الذى شارك في أولمبياد طوكيو واستطاع وقتها مع زميله محمد زيادة الوصول إلى نهائي منافسات قفز الحواجز الفردي بعد أداء أكثر من رائع في الجولة الأولى، حيث نجح نايل نصار في الخروج بجولة نظيفة دون أي أخطاء، وخرج زميله محمد زيادة بخطأ واحد.

وحصل نصار وزيادة على إشادة جميع متابعي البطولة قبل أن يودعا البطولة في النهائي مع ارتكاب الأول 12 خطأ والثاني 8 أخطاء، وفي قفز الحواجز للفرق، حقق المنتخب المصري المركز 11 من بين 19 منتخبا شارك بالمسابقة.

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