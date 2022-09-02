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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 13 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالغربية

صدى البلد

قال محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أزالت 13 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصدي بكل حزم لأي تعديات.


وأضاف المحافظ - في تصريح له اليوم الجمعة - أنه لا تهاون مع إزالة أي تعديات على أملاك الدولة أو محاولة البناء على الأراضي الزراعية، مشيرا إلى إزالة 13 حالة تعد بقرى مركز ومدينة المحلة الكبرى وطنطا وكفر الزيات وقطور وزفتى.


وأكد رحمي أن المحافظة مستمرة في استرداد حق الشعب وردع المخالفين، موجها باستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومنع أي تعديات عليها مع الإيقاف الفوري لكافة أشكال البناء المخالف.

محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي

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