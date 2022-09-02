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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ميانمار: السجن 3 أعوام لأونج سان سوتشي في اتهامات بالتزوير الانتخابي

صدى البلد

قضت محكمة عسكرية في ميانمار، اليوم الجمعة بسجن زعيمة البلاد السابقة "أونج سان سوتشي" لمدة ثلاثة أعوام، عقب إدانتها بالتزوير الانتخابي في الانتخابات التي جرت عام 2020 والتي فاز فيها حزبها بأغلبية ساحقة.


ونقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، عن مصدر مطلع على القضية، إنه صدر حكم ضد سوتشي بالسجن لمدة ثلاثة أعوام مع الأشغال الشاقة، مشيرا إلى أنها بدت بصحة جيدة.
وأضافت القناة أن سوتشي التي تم اعتقالها العام الماضي، أدينت بالفعل في اتهامات متعلقة بالفساد ومجموعة أخرى من الاتهامات من قبل محكمة المجلس العسكري وحكم عليها بالسجن لمدة 17 عاما.
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية اليوم /الجمعة/ أن سلطات ميانمار حكمت على السفيرة البريطانية السابقة لدى ميانمار فيكي بومان وزوجها بالسجن لمدة عام.
وأوضحت الصحيفة البريطانية - عبر موقعها الإلكتروني - أن بومان كانت سفيرة في ميانمار من عام 2002 حتى 2006 وكان قد تم اعتقالهما الأسبوع الماضي في مدينة يانغون واتهما بانتهاك قوانين الهجرة.
وبدوره، وصف نائب المدير الإقليمي للحملات في منظمة العفو الدولية مينج يو هاه، الحكم بالحبس لبومان وزوجها بالأمر "المقلق للغاية".. قائلا "إن جيش ميانمار لديه سجل سيء السمعة في اعتقال وسجن الأشخاص بناء على تهم سياسية أو ملفقة".
وكان قد أعلن المجلس العسكري في ميانمار في وقت سابق، أنهما انتهكا أنظمة الهجرة لأنهما لم يسجلا عنوانهما الجديد لدى السلطات.
وتم القبض على أكثر من 15 ألفا و320 شخصا منذ تولي الجيش السلطة 2021 ولا يزال نحو 12 ألف و 219 شخصا رهن الاحتجاز، وفقا لجمعية مساعدة السجناء السياسيين.
 

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