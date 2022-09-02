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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليابان تدعو الدول الدائنة لإجراء محادثات بشأن إعادة هيكلة ديون سريلانكا بعد اتفاق النقد الدولي

صدى البلد

حث وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، جميع الدول الدائنة على مناقشة إعادة هيكلة ديون سريلانكا، بعد أن توصلت الدولة الواقعة في جنوب آسيا إلى اتفاقية قرض مع صندوق النقد الدولي.


وقال سوزوكي، في مؤتمر صحفي بحسب ما ذكرت صحيفة "دايلي ميرور" السريلانكية، اليوم الجمعة/ - "من المهم لجميع الدول الدائنة بما في ذلك الصين والهند أن تجتمع لمناقشة إعادة هيكلة ديون سريلانكا".

 


ويأتي هذا بعدما توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مع سريلانكا على خطة إنقاذ بقيمة 2,9 مليار دولار تمتدّ على أربعة أعوام، لمساعدة هذا البلد الواقع في جنوب آسيا والغارق في أزمة اقتصادية عميقة.


ومن جانبه، أوضح صندوق النقد، في بيان أصدره بعد مفاوضات استمرّت 9 أيام في كولومبو، أن أهداف برنامج سريلانكا الجديد المدعوم من الصندوق، هي استعادة استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون.


وتشهد سريلانكا التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة أزمة اقتصادية خطيرة تمثلت لأشهر بنقص حاد في الغذاء والوقود والأدوية.


وتخلفت سريلانكا عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار في منتصف أبريل الماضي.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن أي مساعدة مالية منه تتطلب إعادة هيكلة هذا الدين كشرط مسبق.

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