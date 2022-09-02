عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤول أمريكي: التكنولوجيا النووية المتقدمة أساس للتخفيف من آثار تغير المناخ

صدى البلد

أفاد رئيس وكالة حماية البيئة الأمريكية مايكل ريجان، اليوم الجمعة، بأن التكنولوجيا النووية المتقدمة ستكون "حاسمة" لكل من الولايات المتحدة واليابان في تكثيف التعاون لتحقيق أهداف إزالة الكربون.
وقال ريجان - بعد إجراء محادثات مع نظيره الياباني أكيهيرو نيشيمورا في طوكيو، في مؤتمر صحفي مشترك - إن "الطاقة النووية في بلدينا تلعب دورًا وأن فرص التكنولوجيا النووية المتقدمة ستكون حاسمة إذا كنا سنحقق أهدافنا المناخية"، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.


وأعرب عن دعمه لتحول اليابان الأخير نحو العودة إلى الطاقة النووية، قائلا "أعتقد أن العلم يخبرنا أنه يتعين علينا الاستجابة لأزمة المناخ بشكل أسرع وأن الطاقة النووية والتكنولوجيا النووية لها دور ويمكن أن يكون لها دور في استمرار المساهمة الصفرية في المناخ".


وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا - الأسبوع الماضي - إنه أصدر تعليمات لحكومته للنظر في تطوير مفاعلات نووية أصغر حجمًا وأكثر أمانًا في تأكيد جديد على استخدام الطاقة النووية بعد سنوات من إغلاق العديد من محطات البلاد.


وأضاف كيشيدا إن اليابان بحاجة إلى النظر في جميع خيارات الطاقة بما في ذلك الطاقة النووية لتعزيز جهود "التحول الأخضر" للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتأمين إمدادات طاقة مستقرة وتعهدت اليابان بالوصول إلى حياد الكربون بحلول عام 2050.


وارتفعت المشاعر المعادية لاستخدام الطاقة النووية والمخاوف المتعلقة بالسلامة بشكل حاد في اليابان بعد انهيار محطة فوكوشيما النووية عام 2011، ولكن الحكومة كانت تضغط من أجل العودة إلى الطاقة النووية وسط مخاوف من نقص الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا والضغط العالمي للحد من الغازات المسببة للاحتباس الحراري.. وواجهت اليابان انتقادات لقولها إنها ستتوقف تدريجياً عن استخدام الوقود الأحفوري بحلول عام 2050 دون إظهار جدول زمني أوضح.


ومع الحفاظ على هدف 20٪ إلى 22٪ للطاقة النووية كجزء من استخلاص الطاقة من مصادر متعددة لعام 2030، أصرت الحكومة اليابانية سابقًا على أنها لا تفكر في بناء محطات جديدة أو استبدال المفاعلات القديمة على ما يبدو لتجنب إثارة الانتقادات من الجمهور الحذر. ويمثل تعليق كيشيدا الأخير تغييرًا حادًا عن هذا الموقف.
وطلب كيشيدا من لجنة حكومية اتخاذ قرار بحلول نهاية العام بشأن مقترحها لتطوير وبناء "مفاعلات مبتكرة جديدة"، مثل المفاعلات المعيارية الصغيرة مع النظر أيضًا في إطالة العمر التشغيلي للمفاعلات القديمة.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة قطب توضح جدول ممارسة العلاقة الزوجية حسب السن

حقيقة ظهور كائن غريب أعلى منزل دجال الإسماعيلية بعدما حرقه الأهالي | فيديو

الداخلية كشفت السر.. القصة الكاملة لتداول فيديو لفتاة تتجرد من ملابسها في حلوان

جلسة مع شريف.. إكرامي يكشف سر انضمام صبحي لـ بيراميدز

"شيرين تقول اللي هي عاوزاه" وأطرح “نحنوح” قريبا وهذه وصايا والدي.. أبرز تصريحات دنيا سمير غانم

أخبار الرياضة .. رئيس نادي البنك الأهلي يطرد أبوجبل من مكتبه..مرتضى منصور يحسم مصير زيزو

ارتفاع كبير.. الدولار يتفوق على باقي العملات اليوم الجمعة

ايه يعني قلمين وأبوها حقه يضربها.. فتاة دكرنس تثير الجدل عن ضرب الأبناء

ترشيحاتنا

سائق الميكروباص أصر على العبور وحاول الهرب.. السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث قطار الشرقية

أوكرانيا تطالب بإعلان تواجد روسيا في زابوريجيا يشكل تهديدا للسلامة النووية

الزمالك يدعو لعقد جمعية عمومية في أكتوبر المقبل ..تخفيض رسوم الاشتراك الأبرز

استشاري مناعة: موجات جديدة لـ كورونا تضرب العالم قريبا.. فيديو

الرعاية الصحية: التعاون مع الهيئات المناظرة والشركات السويدية لبناء نظام قوي وفعال

صوب المسدس نحو رأسها.. نجاة نائبة الرئيس الأرجنتيني من محاولة اغتيال| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حد يلحقني أنا بموت.. 4 حوادث للفتيات قلبت السوشيال ميديا..بنت دكرنس آخرها

بعد استغاثتها من عنف أسري.. فتاة دكرنس تثير الجدل بصور بالبيجامة

بالشورت والتوب .. هيفاء وهبي تثير الجدل| شاهد

مايوه أحمر جريء.. ياسمين الخطيب تودع الصيف بهذه الإطلالة

فيديو

فتاة لعوب تسلم حبيبها إلى حبل المشنقة.. جريمة أبوالنمرس| فيديو جراف

لهذه الأسباب رفضت اللبس المكشوف وخلعت الحجاب وشقيقي قاطعني.. ماذا قالت الراقصة هندية "فيديوجراف"

سر استبعاد أحمد زكي ل آمال رمزي من البيه البواب

سواريش وإيهاب جلال وكارتيرون أبرزهم .. 18 مدربًا أقيلوا في موسم واحد "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ