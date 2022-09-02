محافظ الدقهلية يوجه بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وجه محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة العمل فيما يتعلق بالمشروعات المقرر تنفيذها في إطار الخطة الاستثمارية الجديدة بمراكز ومدن المحافظة، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وذكرت المحافظة - في بيان اليوم الجمعة - أنه في هذا الإطار قامت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة المنصورة بجولة تفقدية على الطبيعة لمعاينة مواقع العمل لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية 2022 / 2023، موضحة أنه جرت المعاينة على الطبيعة لمواقع المشروعات المزمع تنفيذها في إطار الخطة وذلك للبدء في عمل التصورات والرسومات الهندسية والدراسات الفنية لهذه المشروعات.



وأضافت أن هذه المشروعات تتضمن استكمال تطوير الكورنيش بطريق سندوب /أجا بمسافة 500 متر، واستكمال تطوير وتجميل الجزيرة الوسطى بعمل بلدورات وفواصل مضيئة بطول 150 مترا أيضا بطريق سندوب أجا، وكذلك إنشاء مغسلة للسيارات تابعة لرئاسة المركز، مشددة على سرعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وسرعة دخولها الخدمة وذلك لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين.

