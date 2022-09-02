الفاو: انخفاض أسعار السلع الغذائية العالمية للشهر الخامس على التوالي

قالت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة إن أسعار السلع الغذائية العالمية قد انخفضت للشهر الخامس على التوالي خلال أغسطس الماضي، مشيرة إلى أن مؤشر الأسعار انخفض بنسبة 1.9% عن يوليو برغم أنه ظل أعلى بنسبة 7.9% من قيمته في العام السابق.



وذكرت المنظمة - في آخر تقرير أصدرته اليوم الجمعة ووزعته في جنيف - أن مؤشر فاو لأسعار الحبوب قد انخفض بنسبة 1.4% عن الشهر السابق مدفوعا بانخفاض بنسبة 5.1% في أسعار القمح العالمية مما عكس تحسن آفاق الإنتاج في أمريكا الشمالية والاتحاد الروسي وكذلك استئناف الصادرات من موانئ البحر الأسود في أوكرانيا .



ونوه التقرير إلى أن أسعار الأرز ظلت في المتوسط ثابتة خلال الشهر في حين ارتفعت أسعار الحبوب الخشنة بشكل هامشي بنسبة 0.2 % .

وعلى صعيد متصل.. قال التقرير إن مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية قد انخفض بنسبة 3.3 % عن شهر يوليو ووصل إلى مستوى أقل بقليل من أغسطس 2021، موضحة أنه في الوقت الذي ارتفعت أسعار زيت الصويا العالمية بشكل معتدل بسبب المخاوف بشأن تأثير الظروف الجوية غير المواتية على الإنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية إلا أنه تم تعويض المكاسب بشكل أكبر من خلال انخفاض أسعار زيوت النخيل وعباد الشمس وبذور اللفت مما يعكس زيادة توافر زيت النخيل من إندونيسيا بسبب انخفاض ضرائب التصدير والاستئناف التدريجي لشحنات زيت عباد الشمس من موانئ أوكرانيا.

لفت التقرير إلى انخفاض مؤشر فاو لأسعار الألبان بنسبة 2.0% في أغسطس بينما ظل أعلى بنسبة 23.5% من قيمته في أغسطس 2021 في حين ارتفعت أسعار الجبن العالمية للشهر العاشر على التوالي