خبراء الاقتصاد يضعون روشتة خاصة لمواجهة ارتفاع الأسعار.. رشاد عبده: خبرات المرأة المصرية هي الحل.. يمن الحماقي: يجب البحث عن أكثر من مصدر لشراء السلع بالثمن الأقل

خبراء الاقتصاد يضعون روشته خاصة لمواجهة ارتفاع الأسعار

يمن الحماقي: شراء السلع من منافذ "التموين" يساعد في حل الأزمة

رشاد عبده: المرأة المصرية تمتلك مهارات الخبير الاقتصادي

اربكت جائحة كورونا و من بعدها الحرب الروسية الأوكرانية، اقتصاديات العالم، و أصبح الارتفاع في الأسعار سمة يعاني منها العالم كله.

و باعتبار مصر جزء من هذا العالم أخذت الأسعار في الآونة الأخيرة بالارتفاع نتيجة للظروف التي يمر بها العالم .

و استطلع "صدى البلد" آراء خبراء الاقتصاد في كيفية مواجهة أزمة ارتفاع الأسعار...

روشتة لمواجهة الغلاء

قالت الدكتورة يمن الحماقي، الخبير الاقتصادي، وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن هناك عدة إجراءات يمكن أن يتبعها المواطن لمواجهة ارتفاع الأسعار، منها البحث عن اكثر من مصدر لشراء السلع و اختيار السعر الأقل، و ليس من الضروري شراء جميع الاحتياجات من نفس المصدر.

و أضافت "الحماقي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن أسعار السلعة الواحدة تتفاوت من مكان إلى آخر، و أيضا في المكان الواحد، و بالتالي اختيار المكان ذو السعر الأقل يوفر الكثير من الأموال.

أسعار مخفضة بمنافذ "التموين"

و لفتت الخبير الاقتصادي إلى أهمية معرفة أماكن المنافذ الخاصة بوزارة التموين، و القوات المسلحة، لأنها تعرض السلع بأسعار مخفضة جدا.

و أشارت أستاذ الاقتصاد إلى أن المرأة المصرية وزيرة مالية في بيتها، حيث تتميز بحنكة شديدة في شراء أكبر قدر من احتياجات الأسرة بميزانية بسيطة، فهي تعرف ما يريده كل فرد في الأسرة و تلبية بقدر من التدبير

ارتفاع الأسعار سمه عالمية

قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي ليس سمه مصرية بل عالمية، حيث أثرت الحرب الروسية الأوكرانية على الأسعار في جميع أنحاء العالم.

المواطن المصري يواجه الازمات

و أضاف "عبده" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن المواطن المصري يتميز بقدرته على مواجهة الازمات المادية، و خاصة ربة الأسرة التي تستطيع إدارة شؤون المنزل و شراء احتياجاته بما توفر لها من إمكانيات مادية.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن معظم المصريين يعملون كموظفين، و يتقاضون أجور شهرية ثابتة، مما يعني أنهم يجب عليهم تدبير احتياجاتهم طوال أيام الشهر بهذا الأجر، و المرأة المصرية بارعة في ذلك، فهي بمثابة وزيرة مالية في المنزل.

و لفت رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أن ربة الأسرة تقوم بترتيب أولويات المنزل، و تشتري العناصر المهمة ثم الأقل أهمية، بم يضمن لها شراء جميع احتياجات المنزل الأساسية دون الاخلال بميزانية الشهر، حيث أنها تمتلك مهارات اعظم خبراء الاقتصاد لتواجه ارتفاع الأسعار.