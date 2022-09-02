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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يدعو لعقد جمعية عمومية في أكتوبر المقبل ..تخفيض رسوم الاشتراك الأبرز

مرتضى منصور رئيس
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

وجه مجلس إدارة نادي الزمالك الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي يوم 21 أكتوبر المقبل لمناقشة العديد من البنود في جدول الأعمال.

ونشر مجلس إدارة نادي الزمالك إعلانا في الصحف القومية  بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية، وتضمن جدول الأعمال البنود التالية، التصديق على محضر الاجتماع السابق، والنظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية، وبرامج النشاط وخطة العام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

وتضمن جدول الأعمال اعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022، ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، بالإضافة إلى انتخاب نائب رئيس لمجلس الإدارة لاستكمال الدورة الحالية، وتعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته، واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

ويتضمن جدول الأعمال بندا لتخفيض رسوم ضم الأب والأم والأخ والأخت والابن والأبنة وكذلك رسوم الاشتراك السنوي، بالإضافة إلى مناقشة القيمة المضافة على اشتراكات الأعضاء، و النظر في الاقتراحات المقدمة في الموعد القانوني، وتفويض مجلس الإدارة في التعاقد مع إحدى شركات المقاولات التابعة للدول بالأمر المباشر لبناء فرع النادي بالسادس من أكتوبر، واستاد نادي الزمالك للألعاب الرياضية مع اعتماد وتصديق الجهة الإدارية والمركزية، والموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.

وفي نفس الوقت وجه مجلس الإدارة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية يوم 21 أكتوبر لعرض واعتماد لائحة النظام الأساسي للنادي.

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