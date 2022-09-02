العربية: 3 ملايين بريطاني يواجهون الفقر.. فيديو

عرضت فضائية العربية أنفوجرافا عن تعرض الأسر البريطانية في بريطانيا للتهديد الاقتصادي بسبب أزمة الطاقة .

ويواجه البريطانيون أصعب ضغوط معيشية منذ قرن ما لم يوجه رئيس الوزراء البريطاني بضخ مليارات الجنيهات لدعم الأسر البريطانية، ومواجهة ارتفاع التكاليف .

وأشارت مؤسسة بريطانية إلى توقعات انخفاض الدخل الحقيقي بنسبة 10% على مدار العامين المقبلين ، تحت ضغط ارتفاع فواتير الطاقة، والتي من المقرر أن ترتفع 80 % في أكتوبر المقبل .

وسينحفض دخل الأسر البريطانية إلى 3 ألاف جنيه أسترليني ، وبلوغ عدد المواطنين الذين سيواجهون الفقر 3 ملايين مواطن .