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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العربية: 3 ملايين بريطاني يواجهون الفقر.. فيديو

بريطانيا
بريطانيا

عرضت فضائية العربية أنفوجرافا عن تعرض الأسر البريطانية في بريطانيا للتهديد الاقتصادي بسبب أزمة الطاقة .

ويواجه البريطانيون أصعب ضغوط معيشية منذ قرن ما لم يوجه رئيس الوزراء البريطاني بضخ مليارات الجنيهات لدعم الأسر البريطانية، ومواجهة ارتفاع التكاليف .

وأشارت مؤسسة بريطانية إلى توقعات انخفاض الدخل الحقيقي بنسبة 10% على مدار العامين المقبلين ، تحت ضغط ارتفاع فواتير الطاقة، والتي من المقرر أن ترتفع 80 % في أكتوبر المقبل .

وسينحفض دخل الأسر البريطانية إلى 3 ألاف جنيه أسترليني ، وبلوغ عدد المواطنين الذين سيواجهون الفقر 3 ملايين مواطن . 

العربية أزمة الطاقة الأسر البريطانية توك شو رئيس الوزراء البريطاني

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