سمك وبطاطس.. طاه سابق يكشف عن الوجبات اليومية والمفضلة للملكة اليزابيث

مع فريق من الطهاة العالميين، والوصول إلى أفضل الأطعمة التي يمكن شراؤها بالمال، وغرف الطعام في القصور في جميع أنحاء المملكة المتحدة، يعتقد الناس أن الوجبات دائماً ما تكون فاخرة في مطابخ العائلة المالكة.



كشف الطاهي السابق للملكة البريطانية إليزابيث، دارين ماكجرادي، عن عادات تناول الطعام الخاصة بها، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».



كان الدور الأساسي للطاهي البالغ من العمر 58 عاماً خلال فترة عمله التي امتدت 15 عاماً في قصر باكنجهام يرتبط بالوجبات الخاصة والشخصية للملكة إليزابيث الثانية، حيث رافقها في جولتين ملكيتين في أستراليا، كما قام بتحضير الطعام لخمسة رؤساء أميركيين - فورد، وريجان، وبوش، وكلينتون، وبوش جونيور - خلال زياراتهم الرسمية.



عمل ماكجرادي أيضاً مع أفراد آخرين من العائلة المالكة - بما في ذلك الأميرة ديانا، وابنيها ويليام وهاري في قصر كنسينجتون.



وفي كتابه، كشف الطاهي عن تفضيلات الملكة لتناول الطعام ووجباتها المفضلة والأشياء التي لا تحبها على المائدة.

عدد الوجبات التي تتناولها الملكة في اليوم



يقول ماكجرادي، إن الملكة تتناول أربع وجبات في اليوم - لكنها تأكل حصصاً صغيرة فقط في كل منها، وفي سلسلة مقاطع فيديو للأسئلة والأجوبة على «يوتيوب»، قال، إنه خلال الفترة التي قضاها طاهياً شخصياً بين عامي 1982 و1993، كانت الملكة تتناول الفطور والغداء وشاياً بعد الظهر والعشاء.



بالنسبة للفطور، تبقى الأمور بسيطة. قالت كاتبة السيرة الملكية، كاتي نيكول، سابقاً «تبدأ الملكة عادة بفنجان بسيط من الشاي والبسكويت، يتبعه وعاء من الحبوب».



هذا قبل الانتقال إلى غداء من السمك المشوي مع السبانخ أو الكوسة، وفقاً لماكجرادي، حيث تتناول أيضاً الدجاج المشوي مع السلطة - كخيار منخفض الكربوهيدرات.



بعد ذلك، في وقت متأخر من بعد الظهر، كما يقول ماكجرادي، تشرب الملكة شاياً بعد الظهر. (لدى الملكة دائماً كعكات المربى والقشدة ).



وأوضح «كانت تتناول شاياً بعد الظهر دائماً أينما كانت في العالم، سافرنا إلى أستراليا وكنا على متن يخت ملكي، كانت الساعة الخامسة صباحاً، ولكن بالنسبة للملكة كانت الساعة الخامسة بعد الظهر؛ لذا كانت وظيفتي الأولى هي صنع الكعك».



كان لدى الملكة 20 طاهياً في المطبخ الملكي في الوقت الذي عمل فيه ماكجرادي معها. تم الإبلاغ سابقاً عن أن رئيس الطهاة كان يزود الملكة بقائمة طعام مرتين في الأسبوع، وبعد ذلك يمكنها اختيار وجبات الطعام التي ترضيها. أكد ماكجرادي أن نظام القائمة كان في مكانه.



أوضح ماكجرادي، أنه بينما لم تقل الملكة بشكل مباشر أبداً إنها لم تستمتع بتناول وجبة معينة، فإنها ستترك رسالة في دفتر ملاحظات للموظفين.

يشرح قائلاً «لديها كتاب صغير وتضع ملاحظة هناك تقول فيها (لا أريد هذا مرة أخرى) - أو شيء من هذا القبيل».

*ما هي الأطعمة المفضلة للملكة؟



يبدو أن الملكة تحب بشكل خاص الروبيان مع الخبز المحمص، في فيديو للأسئلة والأجوبة، قال ماكجرادي «يتم طهيها وتتبيلها في الزبدة الحارة السرية، ثم تتناولها الملكة مع الخبز المحمص».



قد تستمتع الملكة فقط بأجزاء صغيرة من الطعام اللذيذ، لكن ماكجرادي يشير إلى إنها من محبي الحلويات.



قال «أي شيء نضعه في القائمة يحتوي على الشوكولاتة، تقوم باختياره».

أهم وجبة في القصر



أوضح ماكجرادي، أن الوجبة الأكثر شعبية في الأسبوع كانت دائماً السمك والبطاطس يوم الجمعة.



وأضاف «أحب الجميع السمك ورقائق البطاطس. جميع الموظفين - 300 في قصر باكنغهام، وجميع الطهاة يتناولون السمك ورقائق البطاطس على الغداء. لكن، لم نتناولها مع صلصة التارتار والكاتشب، فقد أحببناها مع كريمة السلطة».



كما وكشف الطاهي، عن أن الملكة لا تستمتع بالنكهات القوية، مثل الثوم والبصل، وتابع «الملكة لا تحب الثوم... لا يمكننا استخدامه في قصر باكنغهام».



كما يتم أيضاً تجنب المحار واللحوم النادرة أثناء الزيارات أو الجولات الملكية - وهي الأوقات التي لا تستطيع فيها الأسرة أن تتعطل بسبب التسمم الغذائي. أكد كبير الخدم الملكي السابق غرانت هارولد، أن هذه القاعدة منطقية عندما يكون أفراد العائلة المالكة في الخدمة.