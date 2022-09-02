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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكيك بوكسينج يعتمد بطولات القطاعات ويحدد شروط الانضمام للمنتخب

كيك بوكسينج
كيك بوكسينج

اعتمد الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، برئاسة محمد صبيح، إقامة بطولات القطاعات والتي تعد ضمن الخطوات المعتمدة للانضمام إلى عناصر المنتخب الوطني.

وقال محمد صبيح، إن بطولات القطاعات بمثابة بطولة تأهيلية يتم عقدها في المحافظات التي تضم تلك القطاعات حيث تم تقسيم محافظات الجمهورية إلى عدة قطاعات تضم كل منها عدد من المحافظات.


وتابع محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، أن هناك 4 طرق للانضمام إلى عناصر المنتخبات الوطنية للكيك بوكسينج بمختلف فئاتها سواء الشباب أو الناشئين والكبار.


وأضاف رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج أن طرق الانضمام إلى عناصر المنتخب الوطني تكون عبر بطولة الجمهورية للأندية وبطولة الجمهورية للمناطق وبطولات الجمهورية للقطاعات والبطولة الدولية للأندية التي تقام في مصر.


وأكد محمد صبيح، أن الإعلان عن طرق الانضمام إلى عناصر المنتخب الوطني تعد ضمن عملية الشفافية والإفصاح التي يعتمدها الاتحاد المصري للكيك بوكسينج في جميع الأمور الخاصة بشئونه. 

كيك بوكسينج محمد صبيح بطولة الجمهورية للأندية الاتحاد المصري بطولة الجمهورية

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