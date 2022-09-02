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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المحصلة النهائية.. مصرع وإصابة 14 شخصا في حادث اصطدام قطار بسيارة

صدى البلد

شهدت الساعات القليلة الماضية ارتفاع عدد ضحايا حادث إصطدام قطار رقم 175 خط  أبو كبير/ فاقوس / الصالحية بميكروباص يقل 14 راكب أثناء عبوره بالمخالفة من طريق غير مخصص لعبور السيارات أمام قرية أكياد البحرية بمركز فاقوس إلى حالات وفاة 3 حالات وإصابة 11 آخرين تم نقلهم لمستشفي فاقوس المركزي لتلقي العلاج اللازم لهم.

 

واكد الدكتور خالد فوزي وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه فور تلقيه بلاغ من غرفة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية،عن وقوع حادث تصادم لقطار الصالحية مع ميكروباص، بقرية إكياد مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، انتقل علي الفور يرافقه نائب مدير الطب العلاجي، ومدير إدارة المستشفيات، ومدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، لمتابعة الوضع مباشرة من داخل المستشفى.

 

وأضاف وكيل الوزارة أنه أسفر الحادث عن وصول ٣ حالات وفيات للمستشفى، بالإضافة إلى ١١ حالة مصابة، حيث تنوعت الإصابات بين متوسطة وخطيرة، مما استدعى دخول بعضها للعمليات، والآخر لقسم العناية المركزة.

وأشار فوزي إلى أن أقسام الطوارئ والعمليات والعناية المركزة بالمستشفى تعمل على قدم وساق للتعامل مع الإصابات، مع استدعاء للأطقم الطبية كاملة داخل المستشفى، وفريق الإنتشار السريع لفريق أطباء العظام بمستشفى أبو حماد المركزي.

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وصرح الدكتور خالد فوزي عن وفاة الطفلة روان علاء عبد السلام، نجلة الطبيب علاء عبد السلام طبيب الطوارئ بالمستشفى ضمن المصابين بالحادث، بالإضافة لإصابة الزوجة واثنين من أولاده، مما استدعى دخولهم الطارئ للعمليات.

الشرقية الطب العلاجي وزارة الصحة الرعاية الصحية محافظة الشرقية المستشفيات تصادم العناية المركزة

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