محمد عباس حلمي يلتقي أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بوزارة الطيران

التقى الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالوزارة برئاسة محمد عيسى لمناقشة عدد من الموضوعات التي تهم العاملين بديوان عام وزارة الطيران ووضع آليات جديدة للعمل تساعد على تطوير أداء العاملين في مختلف التخصصات.

وفي بداية اللقاء قدم أعضاء اللجنة النقابية التهنئة لـ الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني لتوليه مسئولية الوزارة متمنين له التوفيق.

ورحب وزير الطيران بأعضاء اللجنة مؤكداً على أهمية الدور النقابي في خدمة مصالح العاملين وبما تقدمه النقابة من خدمات متنوعة وأنشطة مختلفة للعاملين بالوزارة من خلال التكامل والتنسيق الفعال مع مختلف أجهزة الوزارة فضلًا عن تذليل العقبات التي قد تواجه العاملين .

وأكد وزير الطيران المدني على أهمية العنصر البشرى الذى يعد محركاً للعملية الإنتاجية داخل منظومة الطيران المدني موجهاً بضرورة الاهتمام بجودة الأداء ووضع أفكار جديدة ومبتكرة تساهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة بالوزارة.

ومن جانبه، قدم أعضاء اللجنة النقابية الشكر لوزير الطيران على هذا اللقاء الذى يؤكد اهتمامه وتقديره للعمل النقابي ودور العاملين المحوري فى منظومة الطيران، حيث أشاد محمد عيسى رئيس اللجنة النقابية بالجهود التي يبذلها وزير الطيران المدني واهتمامه بالعاملين مشيراً إلى أن وزير الطيران طالب بضرورة التفاني فى العمل وبذل أقصى جهد من أجل رفع كفاءة أداء العمل داخل قطاع الطيران بما يسهم فى زيادة الموارد والارتقاء بمنظومة الطيران المدني.

وفى نهاية اللقاء أهدى رئيس اللجنة النقابية نسخة من كتاب الله عز وجل إلى وزير الطيران المدني.