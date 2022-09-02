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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اسرتي الرائعة احبكم.. آخر ما كتبه طبيب مستشفى فاقوس قبل وفاة ابنته

الدكتور علاء عابد
الدكتور علاء عابد

وجدتها فى حقيبتي لا اعلم من كتبها ولم ابحث ولكنى اعلم محبتهم جميعا ..اسرتى الرائعة احبكم جميعا..تلك كانت اخر كلمات كتبها الدكتور عباء عابد طبيب الطوارئ بمستشفى فاقوس بمحافظة الشرقية والذي كانت أسرته اليوم من ضحايا حادث إصطدام قطار رقم 175 خط  أبو كبير/ فاقوس / الصالحية بميكروباص يقل 14 راكب أثناء عبوره بالمخالفة من طريق غير مخصص لعبور السيارات وذلك أمام قرية أكياد البحرية بمركز فاقوس .

 

حالة من الحزن انتابت جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بمحافظة الشرقية عقب ورود الخبر بمصرع نجلته واصابة زوجته وابناءه في الحادث الاليم وسط تقديم دعوات بالرحمة والمغفرة والصبر والسلوان للطبيب.

 

وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بمحافظة الشرقية إلى منصة لتقديم واجب العزاء للمتوفين الثلاثة الذين لقوا مصرعهم في الحادث مشيدين بأخلاق الطبيب .

 

كانت الساعات القليلة الماضية شهدت ارتفاع عدد ضحايا حادث وفاة 3 حالات وإصابة 11  آخرين تم نقلهم لمستشفي فاقوس المركزي لتلقي العلاج اللازم لهم.

 

فيما أكد الدكتور خالد فوزي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه فور تلقيه بلاغ من غرفة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، بوقوع حادث تصادم لقطار الصالحية مع ميكروباص، بقرية إكياد مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، انتقل علي الفور يرافقه نائب مدير الطب العلاجي، ومدير إدارة المستشفيات، ومدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، لمتابعة الوضع مباشرة من داخل المستشفى.

 

ضحايا قطار الشرقية.. طبيب يتفاجأ بجثث أسرته أثناء عمله في المستشفى

واضاف وكيل الوزارة ان الحادث أسفر عن وصول ٣ حالات وفيات للمستشفى، بالإضافة إلى ١١ مصابا، حيث تنوعت الإصابات بين متوسطة وخطيرة، مما استدعى دخول بعضها للعمليات، والآخر لقسم العناية المركزة.

وأشار فوزي الي أن أقسام الطوارئ والعمليات والعناية المركزة بالمستشفى تعمل على قدم وساق للتعامل مع الإصابات، مع استدعاء للأطقم الطبية كاملة داخل المستشفى، وفريق الإنتشار السريع لفريق أطباء العظام بمستشفى أبو حماد المركزي.

 

وكشف الدكتور خالد فوزي عن وفاة الطفلة روان علاء عبد السلام، نجلة الطبيب علاء عبد السلام طبيب الطوارئ بالمستشفى ضمن المصابين بالحادث، بالإضافة لإصابة الزوجة واثنين من أولاده، مما استدعى دخولهم الطارئ للعمليات.

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الشرقية مخالفة حادث التواصل الاجتماعي الرعاية الصحية محافظة الشرقية حادث تصادم

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