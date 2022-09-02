مشغولات يدوية وشموع.. عمر أحد أبطال ذوي الهمم يعرض منتجاته بمعرض أهلا مدارس

التقت عدسة صدى البلد أحد أبطال ذوي الهمم المشاركين في معرض أهلا مدارس المقام في أرض المعارض بمدينة نصر.. ورصدت عدسة البلد المنتجات التي يشارك بها عمر أحد أبطال ذوي الهمم منها: المشغولات اليدوية والشموع.

تصل لـ 50%.. تخفيضات كبيرة بمعرض أهلا مدارس دعما للمواطنين |شاهد

قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن رئيس مجلس الوزراء زار المعرض الرئيسي “أهلا مدارس” فى محافظة القاهرة، والذى يقام على مساحة 6 آلاف متر مربع، مشيرا إلى أن المعرض هذا العام يأتي بتخفيضات من 25 إلى 50%، ومن 50 إلى 70% للمكون المحلي.

وأضاف "كمال"، أن هناك حوالي 800 معرض هذا العام، ما بين 500 مكتبة يوجد بها اللوجو الرئيسي الخاص بـ"أهلا مدارس"، إضافة إلى 199 عارضا داخل المعرض الرئيسي، و119 معرضا فرعيا بالمحافظات، و23 معرضا رئيسيا فى كل محافظة.

وأوضح أنه يوجد أجنحة مختلفة داخل المعارض بين شنط وأحذية وملابس والاحتياجات الخاصة بالحاسب الآلي، لافتا إلى أن المعرض يفتح أبوابه للجمهور من بدءا من 1 سبتمبر وحتى 10 سبتمبر.

وتتحمل غرفة القاهرة التجارية تكلفة معرض أهلاً مدارس لدعم المواطنين، وتخفيف العبء عن كاهلهم من خلال تلبية كافة مطالبهم من مستلزمات العام الدراسي الجديد من " أدوات كتابية - شنط - أحذية - منتجات جلدية - ملابس - مواد غذائية- حاسب آلي - تابلت " ، وغيرها من كافة المستلزمات الدراسية دون أن يتحمل العارضون أي تكلفة في مقابل تقديم نسبة خصم كبيرة على أسعار السلع لدعم المواطنين ، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

ودعا المهندس إبراهيم العربي المواطنين للاستفادة من هذا المعرض الذي يوفر كل مستلزمات المدارس وبأسعار خاصة في ظل استعداد الأسر المصرية لاستقبال العام الدراسي الجديد، كما دعا العارضين للاستفادة من المعرض بتنشيط الحركة التجارية، وتقديم أكبر نسبة تخفيضات على سلعهم لترويج المبيعات، حيث إن المعرض يحظى باهتمام كبير على كافة الأصعدة ، منها اهتمام القيادة السياسية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته المستمرة بضرورة الاهتمام بكافة الطبقات الشعبية، خاصة محدودي الدخل، وتوفير سلع بأسعار مخفضة لدعمهم مع دخول المواسم منها العام الدراسي الجديد.