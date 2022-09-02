عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مشغولات يدوية وشموع.. عمر أحد أبطال ذوي الهمم يعرض منتجاته بمعرض أهلا مدارس

صدى البلد

التقت عدسة صدى البلد أحد أبطال ذوي الهمم المشاركين في معرض أهلا مدارس المقام في أرض المعارض بمدينة نصر.. ورصدت عدسة البلد المنتجات التي يشارك بها عمر أحد أبطال ذوي الهمم منها: المشغولات اليدوية والشموع.

تصل لـ 50%.. تخفيضات كبيرة بمعرض أهلا مدارس دعما للمواطنين |شاهد

قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن رئيس مجلس الوزراء زار المعرض الرئيسي “أهلا مدارس” فى محافظة القاهرة، والذى يقام على مساحة 6 آلاف متر مربع، مشيرا إلى أن المعرض هذا العام يأتي بتخفيضات من 25 إلى 50%، ومن 50 إلى 70% للمكون المحلي.

وأضاف "كمال"، أن هناك حوالي 800 معرض هذا العام، ما بين 500 مكتبة يوجد بها اللوجو الرئيسي الخاص بـ"أهلا مدارس"، إضافة إلى 199 عارضا داخل المعرض الرئيسي، و119 معرضا فرعيا بالمحافظات، و23 معرضا رئيسيا فى كل محافظة.

وأوضح أنه يوجد أجنحة مختلفة داخل المعارض بين شنط وأحذية وملابس والاحتياجات الخاصة بالحاسب الآلي، لافتا إلى أن المعرض يفتح أبوابه للجمهور من بدءا من 1 سبتمبر وحتى 10 سبتمبر.

وتتحمل غرفة القاهرة التجارية تكلفة معرض أهلاً مدارس لدعم المواطنين، وتخفيف العبء عن كاهلهم من خلال تلبية كافة مطالبهم من مستلزمات العام الدراسي الجديد من " أدوات كتابية - شنط - أحذية - منتجات جلدية - ملابس - مواد غذائية- حاسب آلي - تابلت " ، وغيرها من كافة المستلزمات الدراسية دون أن يتحمل العارضون أي تكلفة في مقابل تقديم نسبة خصم كبيرة على أسعار السلع لدعم المواطنين ، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

ودعا المهندس إبراهيم العربي المواطنين للاستفادة من هذا المعرض الذي يوفر كل مستلزمات المدارس وبأسعار خاصة في ظل استعداد الأسر المصرية لاستقبال العام الدراسي الجديد، كما دعا العارضين للاستفادة من المعرض بتنشيط الحركة التجارية، وتقديم أكبر نسبة تخفيضات على سلعهم لترويج المبيعات، حيث إن المعرض يحظى باهتمام كبير على كافة الأصعدة ، منها اهتمام القيادة السياسية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته المستمرة بضرورة الاهتمام بكافة الطبقات الشعبية، خاصة محدودي الدخل، وتوفير سلع بأسعار مخفضة لدعمهم مع دخول المواسم منها العام الدراسي الجديد.

 

معرض أهلا مدارس أهلا مدارس ذوى الهمم التموين اقتصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهت بنسبة 90%؜.. هذا هو مدرب الأهلي| فاز على اقوى أندية العالم

هبة قطب توضح جدول ممارسة العلاقة الزوجية حسب السن

وفاة شقيقة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

زهقت من شذوذها .. اعترافات فاضحة للمتهمة بقتل صديقتها في الطالبية

ألماني.. شوبير يلمح إلى هوية مدرب الأهلي الجديد

حقيقة ظهور كائن غريب أعلى منزل دجال الإسماعيلية بعدما حرقه الأهالي | فيديو

مفاجأة.. الأهلي يستعيد اللاعبين الراحلين نهائيا| تفاصيل العقود

اختار الزمالك .. نجم زولت البلجيكي يقترب من فسخ تعاقده رسميًا

ترشيحاتنا

الزراعة : الإنفاق على مشروع البتلو تجاوز 7 مليارات جنيه |فيديو

انتوا مالكوا هي بنت خالتك.. حكاية خناقة 5 مذيعات بسبب ياسمين صبري

احذفها فورا.. 5 ملحقات خبيثة في جوجل كروم تدمر جهازك

السكر رخص .. الكيلو بقى بكام للمستهلك في البقالة | السعر مفاجأة

تحديد سقف لأسعار النفط الروسي .. هل يمكن هزيمة بوتين بسلاحه الأقوى؟

وزيرة الثقافة تنعى علي عبد الخالق: كان مدرسة خاصة في الإخراج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أزمة بناتها.. أول ظهور لزوجة شريف منير| شاهد

هاف ستومك وقصير.. زوجة ماجد المصري تثير ضجة بأحدث ظهور لها

سر لخبطة أحوال أصحاب برج الجدي دائما.. و3 حلول تغيير حياتهم 180 درجة

سعر صادم لفستان وحذاء درة في مهرجان فينيسيا.. لن تتوقعه

فيديو

ويجان أم المصري.. ما هي وجهة أبو جبل القادمة؟

ظهرت بكدمات عديدة في وجهها.. قصة فتاة دكرنس ومحاولات إنقاذها

فتاة لعوب تسلم حبيبها إلى حبل المشنقة.. جريمة أبوالنمرس| فيديو جراف

لهذه الأسباب رفضت اللبس المكشوف وخلعت الحجاب وشقيقي قاطعني.. ماذا قالت الراقصة هندية "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ