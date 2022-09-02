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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: التعديات على أراضي الدولة تهدر الثروة القومية

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

 أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا ان جهود كافة الأجهزة المحافظة مستمرة لإيقاف هذه المخالفات و تلك التعديات وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين من خلال تطبيق القانون بكل الحزم والحسم.

 
جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد إطلاعة على تقارير جهود رئاسة الوحدات المحلية لمركزي نبروه والمطرية بشأن التصدي الفوري لاعمال البناء المخالف وكافة أشكال التعديات علي اراضي الدولة.


في مركز ومدينة نبروه قال المحاسب هاني سليمان رئيس المركز أنه تم متابعة تنفيذ اعمال ازاله تعدي على الارض الزراعية بمدينة نبروه بمشاركة نواب رئيس المركز ومسئولي الازالات ومسئولي الإدارة الهندسية ومسئولي الزراعه ومركز شرطة نبروه حيث تم ازالة تعدي علي مساحه 1050 متر مربع وذلك لمخالفة  قانون البناء ولائحة التنفيذية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف وعرضه على النيابة العسكرية .


وفي مركز ومدينة المطرية قال محمد حمص رئيس المركز انه تم التعامل مع حالة بناء مخالف بعمل شده خشبيه تمهيدا لصب سقف دور ارضي علي قطعه ارض املاك دوله ملك الهيئه العامه لتنميه الثروه السمكيه بمدينه المطريه بمنطقه شرق السكه الحديد علي مساحه 50 متر مربع وتمت الازالة الفورية للمخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالف.


و اكد محافظ الدقهلية ان الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة ،وقال بأن هناك توجيهات مشددة  لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة  جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر. 

وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة. 

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