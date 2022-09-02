نقيب التمثيليين : أتواصل مع نجلة على عبد الخالق لتحديد موعد الجنازة

أكد الدكتور أشرف زكي أنه يتواصل حاليًا مع ابنة المخرج الراحل على عبد الخالق لترتيب موعد جنازة الراحل والذي توفي داخل إحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة.



أشرف زكي يتواصل مع أسرته لتحديد موعد الجنازة



وقال أشرف زكي فى تصريح خاص لصدى البلد أن المخرج الراحل كان يعاني الفترة الأخيرة بشكل كبير وكنت دائم التواصل مع أولاده للإطئمنان عليه.



وتوفى منذ لحظات المخرج الكبير على عبد الخالق بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ٧٨ عاما. وأعلن هشام نجل المخرج الراحل وفاة والده قائلا: البقاء لله أبي في ذمة الله.

أخر تصريحات المخرج الراحل

وكان المخرج الراحل قد كشف عن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بمرض السرطان.

وقال المخرج على عبدالخالق في مداخلة هاتفية عبر برنامج مساء dmc :"بدأت اليوم في وحدة المركز الطبي العالمي جلسات إشعاع تستمر لخمسة أيام، بمعدل جلسة كل يوم، وفي انتظار نتيجة تحاليل لعينة أخذت مني لتحديد نوع السرطان، والأدوية المناسبة ".

وأضاف الراحل على عبد الخالق “:من المنتظر أن تظهر نتيجة التحاليل خلال أيام، وهي تحاليل كثيرة تكلفتها 30 ألف جنيه قابلة للزيادة”.

وأوضح علي عبد الخالق :"الوزارة تتواصل معي عن طريق المتحدث الرسمي لها، وطلبوا مني كل التحاليل والأشعة، وفي انتظار ما سيحدث، لكن أبدوا الروح الطيبة والدعم".

وحول تكاليف ومدة العلاج، قال: العلاج يكون حسب نوع المرض، ويوجد علاج بحقنة شهرية تكلفتها 100 ألف جنيه، وهناك علاج بالأقراص، لكن علاج السرطان عموما مكلف جدا، ونقابة الممثلين تقف معي، وأيضا نقابة السينمائيين، لكن لهم حدود، ولا يستطيعون دفع 500 أو 600 ألف جنيه لعلاج شخص".