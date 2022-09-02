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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بحضور وزير التعليم.. حماة الوطن ينظم احتفالية لتكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية

صدى البلد

نظم حزب حماة الوطن احتفالية لتكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية، تحت رعاية الرئيس السيسي، وذلك بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وعدد من رؤساء لجان وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وجه النائب أحمد العوضي النائب الاول لرئيس حزب حماة الوطن، التحية والتقدير لأسر الأوائل علي الجهد الذي تم بذله في وصول أبنائهم إلي هذا المستوي من التفوق والتميز.

و أكد النائب ، علي أن العلم هو الركيزة الأساسية التي تدعم الدولة في مسارها نحو التحول إلي الجمهورية الجديدة، ولابد من التمسك بالقيم والأخلاق بإعتبارها مكملا لها.

وقال النائب، إن وزارة التربية والتعليم لها دور أساسي في صياغة مستقبل مصر، مشيدا بجهود كافة القائمين على العملية التعليمية لما بذلوه من جهود واسعة في الإرتقاء بالمستوي العلمي للطلاب وتنفيذ السياسية التعليمية التي تعود بالنفع العام على الوطن .

وزارة التربية والتعليم الثانوية العامة أوائل الثانوية مجلسي النواب والشيوخ

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