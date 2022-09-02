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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: توجه الحكومة لزيادة أعداد السائحين في مصر انعكاس لسياسة الدولة الناجحة

النائب عمرو القماطي
النائب عمرو القماطي

قال النائب عمرو القماطي عضو لجنة السياحة والآثار بمجلس الشيوخ، إن اهتمام الدولة بصناعة السياحة، يسير عير خطوات متوازية وسياسة واضحة، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن هذه التوجيهات تقوم على تعزيز الاستفادة بالإمكانيات السياحية المصرية، وتفعيل حملات ترويج عالمية ناجحة لها مثل ما حدث في نقل المومياوات الملكية وطريق الكباش بالأقصر.

ونوه القماطي في تصريح صحفي له اليوم، بعقد مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة خطوات تنفيذ حملة ترويجية عالمية لمختلف البرامج والمقاصد السياحية في مصر، مع وجود فرصة استثنائية خلال فصل الشتاء القادم، لجذب أكبر عدد ممكن من السائحين لمصر.

وأشار عضو سياحة الشيوخ، إلى الأهمية الكبيرة لهذه الخطوات، بسرعة الترويج للمقاصد السياحية، واستهداف المزيد من الأسواق الجديدة، سعياً لزيادة حركة السياحة الوافدة للبلاد، منوها بتنوع المقاصد السياحية المصرية ودورها في زيادة أعداد السائحين.

كما أشاد عمرو القماطي، بتأكيد الحكومة على استعدادها لاتخاذ أي قرار من شأنه زيادة أعداد السائحين الوافدين الى البلاد، قائلا إنه انعكاس جيد لسياسة ناجحة من جانب القيادة السياسية ببذل كل الجهد للارتقاء بقطاع السياحة وزيادة دخلها.

سياحة الرئيس السيسي مجلس الشيوخ مجلس الوزراء الأقصر

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