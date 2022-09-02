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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيل دفاع الشيوخ لـ طلاب الثانوية العامة : الدولة في حاجة لعلمكم

صدى البلد

قال النائب طارق نصير وكيل لجنة الدفاع والأمن بمجلس الشيوخ، إن منذ نشأة حزب حماة الوطن يتجه إلي تمكين المرأة والشباب باعتبارهم أحد أهم أولويات القيادة السياسية وذلك إيمانا بدورهم الفعال في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

ووجه وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، خلال احتفالية حزب حماة الوطن المنعقدة الآن لتكريم أوائل الثانوية،  كلمة لطلاب الثانوية العامة، الدولة في حاجة إلي توفقكم وعلمكم، لذا نأمل في الاستمرارية على هذا النهج. 


وأشار نصير إلى أن الرئيس السيسي استطاع أن يغير مفهوم الدولة المصرية خلال 8 سنوات من التقدم والتطور والرقي، مطالبا الشباب بالوقوف وراء القيادة السياسية لنصل بكافة المواطنين إلى مستوى الحياة الكريمة المطلوب.

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