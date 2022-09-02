خبير: العواصف الشمسية تحدث في طبقات الغلاف الجوي العلوي والبشر بمأمن منها

قال الدكتور محمد غريب، أستاذ فيزياء الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن العواصف الشمسية تحدث بصورة متكررة وبكثرة، وانها لا تشكل خطراً كبيراً أو تمثل نهاية العام حسب المزاعم التي يروج لها رواد السوشيال ميديا وأنه توجد مبالغة كبيرة في تناول الأمر والتهويل في الموضوع .

ولفت غريب في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن العواصف الشمسية أحداث طبيعية ومتكررة ويجب متابعتها فقط؛ لتجنب التعتيم الراديوي أو اختلال أجهزة الإرسال ومتابعة العواصف الجيومغناطيسية.

واوضح أن العواصف الشمسية تحدث في منطقة وطبقة الأيونوسفير، وهذا يجعلها بعيدة كل البعد عن إلحاق الضرر المباشر بنا، وأن كل ما ينشر عن قوة أية عاصفة شمسية ما هي إلا تنبؤات ويمكن التأكيد على قوة العاصفة إلا عندما تحدث فقط.

وأشار أستاذ فيزياء الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أن خطورة الانفجارات الشمسية تتمثل بشكل خاص على رواد الفضاء الذين لا يتمتعون بالحماية الكاملة من غلافنا الجوي الواقي، وترفع الجسيمات المشحونة المتدفقة نحو الأرض من خطر امتصاصها للإشعاع الضار، بينما تخاطر أيضا بإلحاق الضرر بالمركبات الفضائية.

وتابع، أن أقصى ضرر يمكن أن تسببه هذه العواصف الشمسية يكون على خطوط الضغط العالي في البلاد ذات خط عرض عالي مثل كندا ودول شمال أمريكا، كما يمكن أيضا أن تؤثر على خطوط أنابيب البترول وتمنع تدفق البترول بصورة طبيعية من خلالها.

جدير بالذكر ان الأقمار الصناعية سبق أن سجلت توهجا قويا من الشمس من الفئة (M) متوسطة القوة التي تعد أقوى توهج مسجل حتى الآن.

وبحسب الجمعية الفلكية بجدة، بلغت قوة التوهج M4 من "البقع الشمسية " AR3088 وتسبب ذلك الانفجار في موجة صدمة عاليه جدا عبر الغلاف الجوي لـ الشمس.

ستكشف الصور من مرصد "سوهو" الفضائي عن أي انبعاث كتلي إكليلي، وقد يكون الحطام من الانفجار متجهًا إلى الأرض، وإذا كان حطام الانفجار متجهًا إلى الأرض يمكن حدوث عواصف جيومغناطيسية صغيرة من الفئة (G1) في 29 أغسطس 2022 والتي ستؤثر على درجات الحرارة.

وحال حدوث العواصف مع وصول سيل عالي السرعة من الرياح الشمسية إلى المجال المغناطيسي للأرض، فإن تلك الرياح الشمسية تتدفق من ثقب اكليلي موقت في الغلاف الجوي للشمس هناك أيضًا احتمال أن تضرب هالة جزئية من انبعاث كتلي اكليلي في 29 أغسطس .

بالإضافة إلى طرد ضخم للجسيمات المشحونة من الشمس والتي قد تضرب كوكبنا، غدا الإثنين 29 أغسطس، لإطلاق شفقا حول الدائرة القطبية الشمالية.