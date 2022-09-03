سنة حافلة بالمخاطر.. تحديات وأزمات شهدتها 2022 قصمت ظهر العالم

سنة حافلة بالمخاطر، هذا ما يمكن أن يقال عن العام 2022 بعد الكوارث المتعاقبة التي ضربت العالم مخلفة أضرارا بالغة خاصة على أوروبا، "التغيرات المناخية العاتية والحرب المندلعة بشرق القارة قصمت ظهر القارة".

وواجهت دول أوروبا والعالم كله تحديات كبيرة تهدد بسقوط الجميع، أهمها الاستمرار في مكافحة وباء كورونا وأزمة التطعيم، وإمدادات الغاز، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية وتطوير التشريعات المناخية والتعامل مع التهديدات الخارجية.

حصر لبعض الأزمات التي شهدتها 2022

ومن ضمن التحديات التي شهدها هذا العام، التي واجهت حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، وبالرغم من أنه رجل مشهود له بالكفاءة، أمامه العديد من التحديات والملفات المهمة منها السيطرة والهيمنة على التضخم وتخفيضه والتحكم في زيادة الأسعار في السوق المصرية، كما أن هناك مشكلة في ملف تسعير الجنيه المصري وأهمية الإفصاح عن السياسات النقدية والبعد عن الضبابية والكشف للمؤسسات الدولية كيف تسير مصر؟.

كما كان من المتوقع حينها تطوير السياسة النقدية، وسعر الصرف ورفع قيمة الجنيه المصري، وأهمية دعم الجنيه مقابل الدولار، بحلول جديدة من داخل الصندوق وليس خارج الصندوق مثل دعم الاستثمارات الأجنبية بالدولة المصرية وتسهيل الإجراءات، والمرحلة الحالية من الناحية الاقتصادية صعبة وحرجة، كما أن الاقتصاد العالمي يعيش حالة من الضبابية وأزمة اقتصادية كبرى.

حسن عبدالله محافظ البنك المركزي

مسابقة مصرية بآلاف الدولارات لتغير المناخ

ومن بين تلك التحديات، ايضا قضية تغير المناخ، فتصدّر تغير المناخ باعتباره مصدر القلق الأبرز في صفوف المواطنين في الاقتصادات المتقدمة، حيث أن مصر اتخذت على عاتقها قضية التغيرات المناخية، لم تدخر جهدا من أجل حشد طاقتها اللازمة من أجل تشجيع الدول لاتخاذ إجراءات طموحة للتعامل مع قضية التغيرات المناخية، بل أن الدولة قامت بإطلاق مبادرات من أجل تحفيز الشركات وكافة العاملين فى مجال المناخ لوضع حلول رقمية تواجه التغير المناخي.

فقامت مصر بتحديد مسابقة بـ جوائز بآلاف الدولارات، تلك هى المسابقة الدولية التى أعلنتها مصر من أجل تحفيز الشركات الناشئة، من أجل تقديم حلول مبتكرة ومستدامة في تغزيز العمل المناخي وذلك تزامنًا مع اقتراب مؤتمر المناخ المقرر انعقاده فى شرم الشيخ.

مؤتمر الأمم المتحدة السنوي المعني بتغير المناخ يعمل على تقدم المحادثات العالمية بشأن المناخ، وتعبئة العمل، وإتاحة فرصة هامة للنظر في آثار تغير المناخ وكذلك الابتكار والحلول في أفريقيا، لذلك فإن مصر، وإدراكًا لحجم المسئولية الملقاة على عاتقها، توظف كل ما لديها من ثقل دولي وإقليمي وإمكانيات دبلوماسية لتشجيع الدول المختلفة على التوصل لتوافقات حول كل جوانب العملية التفاوضية من أجل وضع حلول للتعامل مع قضية التغير المناخي.

مسابقة بعنوان "Climatech Run 2022" الدولية

مسابقة تحت عنوان "Climatech Run 2022" الدولية، تلك هى المبادرة التى ألقتها مصر متمثلة فى وزارة التعاون الدولي التي تستهدفُ الشركات الناشئة العاملة في مجال تكنولوجيا المناخ من قارة أفريقيا ومختلف أنحاء العالم.

وتهدف المسابقة إلى تحفيز وتشجيع الحلول الرقمية والتكنولوجية المبتكرة والمستدامة لتعزيز العمل المناخي، ومواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنه، وذلك في إطار الاستعدادات التي تقوم بها مصر لاستضافة مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (COP27) في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

وكانت القرصنة الإلكترونية هي مصدر قلق اخر في عام 2022، حيث أن هجمات القرصنة الإلكترونية انتشرت بشكل كبير خلال السنوات الماضية، نتيجة الاعتماد بشكل كبير على شبكة الإنترنت والهواتف، وجائحة كورونا تسببت في زيادة الاعتماد على الإنترنت والأجهزة الإلكترونية، وعليه زادت ارتفعت هجمات القرصنة بشكل كبير ومتطور، متابعا: أصبح هناك تطور كبير وسريع في أساليب الاختراق والنصب.

سيدة تستخدم أخطر شبكة إنترنت في العالم

واخر جرائم القرصنة الإلكترونية، امرأة أمريكية عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات لمحاولتها استئجار قاتل مأجور عبر أخطر شبكة إنترنت في العالم والتي تسمى الدارك ويب "dark web"، للتخلص من زوجها السابق.

وكانت "جيسيكا" التي أقرت بذنبها في محاولة توظيف قاتل مأجور لارتكاب جريمة قتل مقابل أجر أمام المحكمة الجزئية الأمريكية بولاية ميسيسيبي، قد خططت لقتل زوجها السابق، بين شهرى سبتمبر ونوفمبر من عام 2021، واستخدمت لذلك شبكة الويب المظلم وتطبيق المراسلة الفورية الأشهر واتساب، وهاتفها الخلوي لصياغة مؤامرة القتل ضد زوجها السابق بسبب طلاقه لها، وفقا للبيان الصادر عن مكتب النائب العام الأمريكي.

وعندما قررت المتهمة الدخول إلى أعماق شبكة الدارك ويب باستخدام متصفح Tor، الذي قامت بتنزيله على كمبيوتر العمل الخاص بها، لم يستغرق مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي وقتا طويلا لتتبع نشاطها المريب على شبكة الإنترنت

اخطر الجرائم هي القرصنة الالكترونية

وبحسب ما ذكره موقع "newsbreak"، يزعم أن جيسيكا لين سليدج، البالغة من العمر 39 عاما، استخدمت جهاز الكمبيوتر الخاص بعملها للدخول إلى أرض الخدمات المخفية المعروفة بـ "الإنترنت المظلم"، للبحث عن قاتل مأجور للتخلص من زوجها السابق ولكن خطتها باءت بالفشل.

وشهد هذا العام أيضا، تطورات انتشار فيروس جدري القرود، وقد علقت منظمة الصحة العالمية في هذا الصدد، إن هناك خطرا جديدا في طريقه للانتشار في العالم، وهو مرض جدري القرود الذي بدأ في التواجد بقوة في بلد لم يكن موجود بها من قبل.

انتشار فيروس جدري القرود في العالم

و قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، تيدروس أدهانوم جيبريسوس ، إن معظم حالات جدري القرود تظهر بين الرجال الذين أقاموا علاقات جنسية مع رجال آخرين، ووفقا لما نشر في موقع "ياهو نيوز" .

و قد بدأت بعض البلاد أيضًا في الإبلاغ عن انتقال محتمل لفيروس جدري القرود في المجتمع ، وهو قادر على الانتقال جواً والانتشار من خلال الاتصال الوثيق؛ حيث تم تأكيد أكثر من 1000 حالة إصابة بجدري القرود في البلاد التي لم يكن موجود به سابقا، أي ما يقرب من ضعف العدد الذي تم الإبلاغ عنه الأسبوع الماضي.

ويُعتقد أن جدري القرود قد انتشر دون أن يتم اكتشافه في البلدان غير الموبوءة لبعض الوقت ، وقالت منظمة الصحة العالمية إن العدد الفعلي للحالات من المحتمل أن يكون أعلى بكثير من الرقم المؤكد.

انتشار فيروس جدري القرود في العالم

كما أن هناك العديد من القضايا والتحديات التي تواجه القارة الأفريقية يُعد أبرزها مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والنازحين واللاجئين والإتجار في البشر والأمن والاستقرار في بعض الدول التي تشهد نزاعات مسلحة، وتعتبر جائحة كورونا وتداعياتها السلبية على القارة السمراء وضرورة دعم الدول الأفريقية باعتبارها الأكثر تضررا، فضلا عن قضية تغير المناخ التي أثرت بالسلب على الدول الأفريقية، إضافة إلى الأزمة الأوكرانية وتداعياتها فيما يتعلق بأزمة الغذاء والطاقة والغاز.

3 قطاعات الأكثر تأثرا بالتحديات العالمية

ويقول الدكتور رشاد عبده، الخبير الإقتصادي، إن أبرز ما حدث في عام 2022 من تحديات هي الحرب الروسية الأوكرانية، التي عكست تأثيرها على العالم كله، من حيث التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية وأسعار الطاقة والبترول والحبوب والمجاعات في العديد من الدول.

وأضاف عبده- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الأمور ليست على رمام حتى الآن، حيث أن أمريكا حتى الآن مستمرة في رفع أسعار الفائدة، كما أننا سنشهد ارتفاع جديد في بداية الشهر الجاري، وذلك نتيجة التضخم، كما أن روسيا بدأت في غلق صنبور الغاز على أوروبا، وذلك يسبب أزمة كبيرة خاصة بسبب دخول الشتاء.

وأشار عبده، إلى أن هناك العديد من القطاعات التي تأثرت بهذه الأزمة وهناك العديد من الأزمات التي يواجهها العالم، وخاصةهناك 3 أزمات الأكثر تأثيرا بالعالم، وهما: السياحة والطاقة وأزمة الحبوب.

واختتم: "مصر استطاعت أن تحصن نفسها بشكل كبير من هذه الأزمة، عند طريق تطوير قطاع الزراعة، مما أدة للاكتفاء الذاتي، تطوير قطاع البترول وتصدير الغاز، وإعداد العديد من حقول الغاز، حتى أن أصبحت لديها امتفاء ذاتي من الغاز".