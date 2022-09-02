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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محافظ الشرقية ينتقل لمستشفى فاقوس المركزى لزيارة مصابي حادث قطار بميكروباص مخالف..فيديو

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أذاعت فضائية ten، لقطات يظهر من خلالها، انتقال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لمستشفى فاقوس المركزى لزيارة مصابي حادث اصطدام قطار بميكروباص مخالف.

رقم  175  بخط أبو كبير / فاقوس / الصالحية بميكروباص مخالف أمام قرية أكياد البحرية بمركز فاقوس أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين ، وذلك حسب تقرير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الشئون الصحية.

 أكد المحافظ على وكيل وزارة الصحة بضرورة توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة للمصابين وعدم مغادرتهم المستشفى الا بعد تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.

واطمأن المحافظ على المصابين واطلع على التقارير الطبية الخاصة بهم وتبين إصابتهم بجروح متفرقة ما بين سحجات وكسور وكدمات بالوجه والفخذين وجميعهم تحت الملاحظة الطبيه ، كما تم تحويل إحدى الحالات المصابة بنزيف بالبطن والمخ لمستشفى الزقازيق العام لمتابعتها وتقديم العلاج اللازم لها.

 

محافظ الشرقية الرعاية الصحية وزارة الصحة حادث ممدوح غراب

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