نزار قبانى معجبهوش.. كاظم الساهر: "ضفت جملة لأغنية زدينى عشقا وغيرت اللحن"



حل النجم العراقي الكبير كاظم الساهر ضيفًا على جمهوره في مصر والوطن العربي مع الإعلامية منى الشاذلي، بعد غياب عن القاهرة تجاوز الـ 10 سنوات، وذلك عبر برنامج "معكم منى الشاذلي" اليوم الجمعة .



وكشف " الساهر " خلال استضافته مع الإعلامية منى الشاذلى ببرنامج معكم والمذاع عبر فضائية cbc ، عن أسرار أغنية زيدينى عشقا للشاعر نزار قبانى وجمعهم لقاء أكد خلاله نزار أن قصيدته ستغزو العالم العربى وهى " زيدينى عشقا " و تم تسجيلها فى مصر وتم تغيير كلمة " جسمك خارطة " نظرا للرقابة ، وعقب مازحا " نزار قبانى قعد يقولى نعم حبيبى عايز إيه لأنه كان عارف انى هغير فى الاغنية وقام الساهر بإضافة جملة " يا أحلى إمرأة بين نساء الكون أحبينى و تلحينها من جديد أيضا " وكان رد قبانى " انه معجبهوش " .



وتابع "كاظم الساهر أن كان يحرص فى غنائه هذه القصيدة على تغيير مفهوم تلحين القصيدة لأنها لفئة الشباب لتكون سهلة ويحفظها الجميع ولحنها يكون بسيط ، مشيرا إلى أن أحب أغانى لنزار قبانى هى مدرسة الحب ، زيدينى عشقا ، مؤكدا انه مزعج للغاية مع الشعراء ويحرص على إضافة كلمات أو ألحان على الأغانى .