عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نزار قبانى معجبهوش.. كاظم الساهر: "ضفت جملة لأغنية زدينى عشقا وغيرت اللحن"

كاظم الساهر
كاظم الساهر


حل النجم العراقي الكبير كاظم الساهر ضيفًا على جمهوره في مصر والوطن العربي مع الإعلامية منى الشاذلي، بعد غياب عن القاهرة تجاوز الـ 10 سنوات، وذلك عبر برنامج "معكم منى الشاذلي" اليوم الجمعة .


وكشف  " الساهر " خلال استضافته مع الإعلامية منى الشاذلى ببرنامج معكم والمذاع عبر فضائية cbc ، عن أسرار أغنية زيدينى عشقا للشاعر نزار قبانى وجمعهم لقاء أكد خلاله نزار أن قصيدته ستغزو العالم العربى وهى " زيدينى عشقا " و تم تسجيلها فى مصر  وتم تغيير كلمة " جسمك خارطة " نظرا للرقابة ، وعقب مازحا " نزار قبانى قعد يقولى نعم حبيبى عايز إيه لأنه كان عارف انى هغير فى الاغنية وقام الساهر بإضافة جملة " يا أحلى إمرأة بين نساء الكون أحبينى و تلحينها من جديد أيضا " وكان رد قبانى " انه معجبهوش " .


وتابع "كاظم الساهر أن كان يحرص فى غنائه هذه القصيدة على تغيير مفهوم تلحين القصيدة لأنها لفئة الشباب لتكون سهلة ويحفظها الجميع ولحنها يكون بسيط ، مشيرا إلى أن أحب أغانى لنزار قبانى هى مدرسة الحب ، زيدينى عشقا ، مؤكدا انه مزعج للغاية مع الشعراء ويحرص على إضافة كلمات أو ألحان على الأغانى .

 

كاظم الساهر برنامج معكم منى الشاذلى قصيدة الوطن العربي العراق نزار قبانى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهت بنسبة 90%؜.. هذا هو مدرب الأهلي| فاز على اقوى أندية العالم

وفاة شقيقة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

هبة قطب توضح جدول ممارسة العلاقة الزوجية حسب السن

زهقت من شذوذها .. اعترافات فاضحة للمتهمة بقتل صديقتها في الطالبية

مفاجأة.. الأهلي يستعيد اللاعبين الراحلين نهائيا| تفاصيل العقود

ألماني.. شوبير يلمح إلى هوية مدرب الأهلي الجديد

حقيقة ظهور كائن غريب أعلى منزل دجال الإسماعيلية بعدما حرقه الأهالي | فيديو

صفقة مجانية.. نجم مازيمبي يقترب من الزمالك وسط عروض أندية مصرية لضمه

ترشيحاتنا

فريق بطل.. تريزيجيه يعلق على تسجيل أولى أهدافه مع طربزون سبور

قرفت من علاقتهما الشاذة.. قرار جديد من النيابة ضد فتاة الطالبية قاتلة صديقتها

أيوة كدا.. ردود مثيرة لجمهور أبها السعودي بعد ضم ميكيسوني من الأهلي

الفاو: انخفاض أسعار معظم السلع الغذائية العالمية للشهر الخامس على التوالي

بكلمتين فقط| سميرة عبد العزبز تصفع محمد رمضان برد قاتل.. ماذا قالت ؟

ضياء رشوان يكشف آخر مستجدات الحوار الوطني.. ويؤكد: رفع المقترحات لرئيس الجمهورية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 3 جنيه.. طبيب المشاهير يكشف عن المشروب الذهبي لإنقاص الوزن سريعا

ازاي تتعشي بـ 5 جنيه .. طريقة عمل بيض بالعجوة

بعد شائعات انتشاره بالأسواق.. أضرار كارثية يسببها البيض الصيني

ببطن مكشوف.. طليقة أحمد الفيشاوي تثير الجدل| شاهد

فيديو

هل تجسد لهم الجن؟.. حرقوا منزل دجال الإسماعيلية فظهر لهم شيء غريب

ويجان أم المصري.. ما هي وجهة أبو جبل القادمة؟

ظهرت بكدمات عديدة في وجهها.. قصة فتاة دكرنس ومحاولات إنقاذها

فتاة لعوب تسلم حبيبها إلى حبل المشنقة.. جريمة أبوالنمرس| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ