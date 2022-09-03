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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بهاف ستومك.. زينة تتألق في أحدث ظهور لها على الشاطئ

صدى البلد

حرصت الفنانة زينة على مشاركة متابعيها، صورًا جديدة من عطلتها الصيفية وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت  زينة بإطلالة صيفية جذابة على الشاطئ مرتدية بلوزة هاف ستومك و جيبة قصيرة باللون الأبيض ، مما حازت على إعجاب متابعيها .

وعلقت قائلة : Egyptian and proud #مصر .

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وانتهت زينة مؤخرا من تصوير دورها في مسلسل "420 دقيقة" بطولة، محمد شاهين، مطرب الراب أبى يوسف، سماح أنور، محمد شاهين، رشدى الشامى، علاء مرسى، آلاء سنان، تأليف محمد رجاء، وإخراج هانى خليفة في أول تعاون يجمعه بالنجمة زينة، وتدور أحداث العمل فى في إطار اجتماعي تشويقى.

زينة قدمت أحدث أعمالها مسلسلا بعنوان "كله بالحب" العام الماضى، وشارك فى بطولته كل من أحمد السعدنى، صابرين، سامر المصرى، ريم البارودى، هالة فاخر، يوسف عثمان، نور قدر، مصطفى درويش، مها أبو عوف، رشا بن معاوية، سلوى محمد على، محسن منصور، كيرا الصباح، تأليف محمد الشخيبى، إخراج عصام عبد الحميد.

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