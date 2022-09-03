في الجنة ونعيمها.. فيفي عبده تنعي شقيقة محمود الخطيب

نعت الفنانة فيفي عبدة ، شقيقة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والتي وافتها المنية مساء أمس الجمعة.

وكتبت فيفي عبده على صفحتها الرسمية عبر انستجرام :اللة يرحمها في الجنة و نعيمها ان شاء الله يارب .



وتُوفيت شقيقة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، أمس الجمعة، حسب ما أكد النادي في بيان رسمي منذ قليل.

وجاء البيان كالآتي:" مجلس إدارة النادي الأهلي، وقطاعات النادي الرياضية والإدارية، يتقدمون بخالص التعازي للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، في وفاة المغفور لها بإذن الله «شقيقته».. داعين المولى -عزّ وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويدخلها فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.