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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في الجنة ونعيمها.. فيفي عبده تنعي شقيقة محمود الخطيب

صدى البلد

نعت الفنانة فيفي عبدة ، شقيقة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والتي وافتها المنية مساء أمس الجمعة.

وكتبت فيفي عبده على  صفحتها الرسمية عبر انستجرام :اللة يرحمها في الجنة و نعيمها ان شاء الله يارب .

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وتُوفيت شقيقة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، أمس الجمعة، حسب ما أكد النادي في بيان رسمي منذ قليل.

وجاء البيان كالآتي:" مجلس إدارة النادي الأهلي، وقطاعات النادي الرياضية والإدارية، يتقدمون بخالص التعازي للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، في وفاة المغفور لها بإذن الله «شقيقته».. داعين المولى -عزّ وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويدخلها فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

 

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