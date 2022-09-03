عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شكرا على الفراولة اللذيذة.. اليابان: مصر المُصدر الأول إلينا

السفارة اليابانية
السفارة اليابانية في مصر

أعلنت السفارة اليابانية في مصر، أنه في عام 2021، صدرت مصر أكثر من 6000 طن من الفراولة المجمدة إلى اليابان، وأصبحت بذلك أكبر مُصدر لها إلى اليابان.

وأضافت في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"و جاء كالاتي : مصر المُصدر الأول للفراولة المجمدة إلى اليابان! شكرًا على الفراولة اللذيذة!


 و أضافت :في عام 2021، صدرت مصر أكثر من 6000 طن من الفراولة المجمدة إلى اليابان، وأصبحت بذلك أكبر مُصدر لها إلى اليابان. حيث يتم إنتاج وشحن معظمها من قبل شركة "اليابان لحلول الغذاء" المصرية. 

كما تم تصدير الفراولة الكبيرة التي حصدها السفير أوكا بمزرعة الشركة بمحافظة البحيرة إلى اليابان، ومن المفترض أنها تحولت إلى زبادي بالفراولة وتزين موائد الطعام باليابان!
 

اسعار الفراولة الفراولة المجمدة اليابان مصر تصدير الفراولة المجمدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة شقيقة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

مرتضى منصور يطلب ضم لاعب الأهلي على الهواء

صفقة مجانية.. نجم مازيمبي يقترب من الزمالك وسط عروض أندية مصرية لضمه

مفاجأة.. الأهلي يستعيد اللاعبين الراحلين نهائيا| تفاصيل العقود

الأهلي يؤجل الإعلان عن صفقته الأولى.. تفاصيل

زيزو والخطيب وصفقة مجانية.. اعرف أهم وآخر الأحداث داخل نادي الزمالك

اختار الزمالك .. نجم زولت البلجيكي يقترب من فسخ تعاقده رسميًا

السكر رخص .. الكيلو بقى بكام للمستهلك في البقالة | السعر مفاجأة

موضوعات متعلقة

الهام شاهين: علي عبد الخالق أول من اكتشفني وإضافة كبيرة فى حياتي الفنية

بهاف ستومك.. أسماء جلال تخطف أنظار جمهورها عبر أنستجرام

بعد تجديد تعاقده 3 مواسم ..هاشتاج زيزو يتصدر الترند.. ومغردون: نورت بيتك

ببالغ الحزن والأسى.. فرج عامر ينعي شقيقة محمود الخطيب بكلمات مؤثرة

بفستان لامع .. إطلالة جذابة لـ نوال الزغبي عبر أنستجرام

رضوي الشربيني تخطف أنظار جمهورها عبر أنستجرام وتعلق: ‎هنا سأسكت قليلا

خالص العزاء.. كريم فهمي ينعي شقيقة محمود الخطيب

آخر أسعار الفاكهة والخضروات اليوم بالأسواق .. شاهد

ترشيحاتنا

مواعيد انتهاء التقديم للسكن بالمدينة الجامعية في جامعة القاهرة

شكرا على الفراولة اللذيذة.. اليابان: مصر المُصدر الأول إلينا

مدرب سيراميكا كليوباترا: مستعد لضم كهربا وأبو جبل لم يعرض علينا.. فيديو

7 أسرار للجمال عليك سرقتها من كاترينا كايف ممثلة وعارضة أزياء هندية

الهام شاهين: علي عبد الخالق أول من اكتشفني وإضافة كبيرة فى حياتي الفنية

بقرار رئيس الوزراء.. إسقاط الجنسية عن عائشة أحمد سلامة.. ما السبب ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تيموثي شالاميه يلفت الأنظار بإطلالة أنثوية على ريد كاربت مهرجان فينيسيا السينمائي

سعودي تزوج من 53 امرأة.. ويوجه نصيحة غريبة للرجال |فيديو

غالي جدا.. سعر غير متوقع لـ حذاء درة الغريب في أحدث جلسة تصوير

بـ 3 جنيه.. طبيب المشاهير يكشف عن المشروب الذهبي لإنقاص الوزن سريعا

فيديو

تهديد بالقتل واتهامات بالمتاجرة بالحزن .. لعنة أغنية اليسا تصيب زياد برجي

محمد عطية: لابد من محاسبة مسربي تقرير كشف عذرية نيرة أشرف

محمد عطية: أطلقت على كلبي اسم ميسي.. ورونالدو غير حياتي

من الفتاة التي كانت مع جورج الراسي في الحادث.. طليقته تفجر مفاجأة|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ