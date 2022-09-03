شكرا على الفراولة اللذيذة.. اليابان: مصر المُصدر الأول إلينا

أعلنت السفارة اليابانية في مصر، أنه في عام 2021، صدرت مصر أكثر من 6000 طن من الفراولة المجمدة إلى اليابان، وأصبحت بذلك أكبر مُصدر لها إلى اليابان.

وأضافت في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"و جاء كالاتي : مصر المُصدر الأول للفراولة المجمدة إلى اليابان! شكرًا على الفراولة اللذيذة!



و أضافت :في عام 2021، صدرت مصر أكثر من 6000 طن من الفراولة المجمدة إلى اليابان، وأصبحت بذلك أكبر مُصدر لها إلى اليابان. حيث يتم إنتاج وشحن معظمها من قبل شركة "اليابان لحلول الغذاء" المصرية.

كما تم تصدير الفراولة الكبيرة التي حصدها السفير أوكا بمزرعة الشركة بمحافظة البحيرة إلى اليابان، ومن المفترض أنها تحولت إلى زبادي بالفراولة وتزين موائد الطعام باليابان!

