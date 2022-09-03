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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دا سيلفا: على البرازيل الاستعداد لأعمال عنف سياسي

لويز إيناسيو لولا
لويز إيناسيو لولا دا سيلفا

قال الرئيس البرازيلي السابق لويز إيناسيو لولا دا سيلفا المرشح الأوفر حظا للفوز في الانتخابات المقبلة، يوم الجمعة إنه يتعين على الساسة الاستعداد لمواجهة مناخ من العنف وذلك بعد يوم من محاولة اغتيال فاشلة استهدفت نائبة رئيس الأرجنتين.

وقال خلال مؤتمر صحفي قبل تجمع حاشد في شمال شرق البلاد ”أعتقد أن علينا جميعا، نحن السياسيين، أن نكون على دراية بالعنف الذي يثيره أولئك الذين لا يعرفون كيف يعيشون بطريقة ديمقراطية“.

ونجت كريستينا فرنانديز دي كيرشنر نائبة الرئيس الأرجنتيني دون أن تصاب بأذى بعد أن أطلق رجل يبلغ من العمر 35 عاما من أصل برازيلي النار ليطيش الرصاص على بعد بوصات من رأسها.

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وأجبرت محاولة الاغتيال المرشحين الرئيسيين في انتخابات الرئاسة بالبرازيل على إعادة تقييم ترتيباتهم الأمنية قبل الانتخابات التي تجري في الثاني من أكتوبر.

شخصية شعبية وجدلية

يشار إلى أن كيرشنر (69 عامًا) التي حكمت البلاد لولايتين من 2007 إلى 2015، والتي تتمتع بشخصية شعبية ومثيرة للانقسام في آن، وما زالت مؤثرة في السياسة الأرجنتينية، كانت واجهت مؤخرا العديد من اتهامات الفساد، وقد طلب الادعاء العام حكما بسجنها 12 عاما وحرمانها من الترشح للانتخابات مدى الحياة في قضية احتيال وفساد تتعلق بمنحها عقودا عامة.

إلا أنها شنت هجومًا مضادًا بقوة في اليوم التالي مستنكرة الحكم واعتبرته سياسيا.

 

 

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