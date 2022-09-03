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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية يزور اليابان الأربعاء المقبل

الممثل الأمريكي الخاص
الممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية سونج كيم

يتوجه الممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية سونج كيم في زيارة تستغرق يومين إلى اليابان الأربعاء المقبل، لإجراء محادثات مع نظيريه الكوري الجنوبي والياباني حول نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية وقضايا أخرى.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت أنه من المقرر أن يشارك الممثل الأمريكي الخاص ونظيره الكوري الجنوبي لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية كيم جون في اجتماع ثلاثي يستضيفه المدير العام الياباني لمكتب الشؤون الآسيوية والأوقيانوسية بوزارة الخارجية اليابانية فوناكوشي تاكيهيرو.
وأضاف البيان أن المسؤولون الثلاثة سيناقشون مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك الجهود المشتركة المستمرة لتحقيق نزع السلاح النووي الكامل من شبه الجزيرة الكورية. 
وبحسب البيان، سيؤكد الممثل الأمريكي الخاص التزام الولايات المتحدة بالحوار، حتى مع اتخاذ واشنطن جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة التهديد الذي تشكله بيونج يانج على الولايات المتحدة وحلفائها.
ويؤكد هذا الاجتماع الثلاثي أهمية استمرار التعاون الأمريكي الوثيق مع اليابان وكوريا الجنوبية بشأن قضايا كوريا الشمالية والتزام واشنطن الصارم بأمن سول وطوكيو.

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