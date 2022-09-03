هبة مشالي : انعدام التقدير من الزوج سبب إهمال الزوجة في واجباتها | فيديو

قالت الدكتورة هبة مشالي، مدربة الحياة ، إن الحديث عن واجبات وحقوق المرأه على صفحات التواصل الاجتماعي، ليس أمرا جديدا، مشيرة إلى أن التوزان في حياة المرأه بين زوجها وعملها وأولادها موجود من سنين .

وأضافت الدكتورة هبة مشالي ، خلال استضافتها في برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن التقدير للمرأه أصبح فيه تقصير عن زمان ، وأصبح واجبات المرأه أمر مسلم بها ، متابعة : " الستات بتقدر تفكر في كذا حاجة مع بعض وهما طول الوقت بيشتغلوا على تحسين حياتهم ".

التقدير أهم واجبات الزوج لزوجته

وأردفت ، أن المرأه تقوم بإلتزامتها عن حب ، وطيبة خاطر ، ولكن المشكلة تكمن في انعدام التقدير ، لافتة إلى ضرورة تقديم الدعم للمرأه من قبل زوجها والمجتمع .

وتابعت ، أن من أهم واجبات الزوج ، هو تقديم التقدير المعنوي للزوجة ، وتوصيل رسالة لها بأنه مقدر لتعبها ، من خلال المشاركة في الواجبات .