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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأزرق.. كارول سماحة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كارول سماحة
كارول سماحة

شاركت الفنانة اللبنانية كارول سماحة صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وظهرت كارول سماحة بفستان أنيق باللون الأزرق واعتمدت مكياج جذاب ، مما نال إعجاب متابعيها.

 

كشفت الفنانة كارول سماحة أن الضجة التي واجهتها نهاية شهر يوليو الماضي بعد نشر صورتها برفقة أسد صغيرة لم تكن تستحق كل ما حدث.

 

وأكدت كارول سماحة في تصريحات لبرنامج عرب وود، أنها التقطت صورة برفقة الأسد الصغير حينما كانت في زيارة للملحن محمد رحيم، وعرض عليها التصوير برفقته بمناسبة عيد ميلادها وهي برج الأسد.

 

وأوضحت كارول سماحة أن زوجة محمد رحيم تعمل مدربة أسود، وكانت تعتني بالأسد فترة قصيرة لأن والدته لم تتمكن من إرضاعه موضحة: "كانت صورة وخلاص رجع عند أمه".

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