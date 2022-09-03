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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوى العاملة بأسيوط: الانتهاء من تدريب 100 شخص على 3 مهن بالوحدة المتنقلة

وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة

نقلت مديرية القوي العاملة بمحافظة أسيوط ، وحدة التدريب المتنقلة من مركز ومدينة ساحل سليم إلي مركز البداري ، وذلك بعد انتهاء مهام عملها ، والانتهاء من تنفيذ 10 دورات تدريبية على مهن التفصيل والحياكة ، والسباكة الصحية ، وكهرباء التركيبات بإجمالى 100 متدرب .

وقال حازم حسن مدير المديرية ، إن عملية التدريب تتم فى إطار مبادرة "مهنتك مستقبلك" التى أطلقتها الوزارة ، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، لتطوير قري الريف المصري ورفع مستوى معيشة المواطن .

وأوضح مدير المديرية أنه خلال فترة التدريب تم توفير المواد الخام اللازمة للعملية التدريبية مجاناً ، ويشتمل التدريب على جوانب نظرية وعملية، كما حصل المتدربين بعد انتهاء الدورة التدريبية شهادة معتمدة من المديرية تؤهله للعمل فى الشركات والمصانع .

تلقت وزارة القوى العاملة ، تقريرا بذلك من مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط.
 


 

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