القوى العاملة بأسيوط: الانتهاء من تدريب 100 شخص على 3 مهن بالوحدة المتنقلة

نقلت مديرية القوي العاملة بمحافظة أسيوط ، وحدة التدريب المتنقلة من مركز ومدينة ساحل سليم إلي مركز البداري ، وذلك بعد انتهاء مهام عملها ، والانتهاء من تنفيذ 10 دورات تدريبية على مهن التفصيل والحياكة ، والسباكة الصحية ، وكهرباء التركيبات بإجمالى 100 متدرب .

وقال حازم حسن مدير المديرية ، إن عملية التدريب تتم فى إطار مبادرة "مهنتك مستقبلك" التى أطلقتها الوزارة ، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، لتطوير قري الريف المصري ورفع مستوى معيشة المواطن .

وأوضح مدير المديرية أنه خلال فترة التدريب تم توفير المواد الخام اللازمة للعملية التدريبية مجاناً ، ويشتمل التدريب على جوانب نظرية وعملية، كما حصل المتدربين بعد انتهاء الدورة التدريبية شهادة معتمدة من المديرية تؤهله للعمل فى الشركات والمصانع .

تلقت وزارة القوى العاملة ، تقريرا بذلك من مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط.





