عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تلقائية وبريئة .. فتاة ترسم وجوه الأطفال على جدران الشوارع فى الصعيد

مها جميل
مها جميل


كشفت مها جميل خريجة فنون جميلة من أسوان تفاصيل قيامها بتحويل جدران المدارس والشوارع فى أسوان إلى لوحات للأطفال  .


وقالت  " جميل  " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية dmc  ، إنها بدأت الرسم فى الشوارع منذ 2012 للمواطنين لرسم البهجة على وجوههم وإزالة أى طاقة سلبية لديهم وتهتم بتشجيع الأطفال لأنهم كائنات تلقائية وبريئة وتقوم بهذا الأمر بشكل تطوعى بالتعاون مع محافظة أسوان وأهل بلدها .


وتابعت أن رسم وجوه الأطفال تعود لرغبة طفل صادفته يوما برسمه على الحائط وكان رد الأم صعب ومحزن وصدمته بأنه لا شئ لكى يتم رسمه وطلبت منها  مها رسم ابنها والذى كان عمره 6 سنوات ، لافتة إلى أنها متخصصة فى البورتريهات والوجوه الشخصية وتستغرق 4 ساعات فى رسم اللوحات الفنية لوجوه الأطفال . 

آثار أسوان الاطفال محافظة أسوان المدارس الشوارع الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى منصور يطلب ضم لاعب الأهلي على الهواء..فيديو

قرار نهائي.. ماركو روزه يحسم موقفه من تدريب الأهلي |خاص

جنون الذهب.. قفزة صادمة في الأسعار وعيار 21 يفوق التوقعات

بعد التجديد لـ زيزو.. مرتضى منصور: أنهينا صفقة نجم فيوتشر..فيديو

امرأة في محكمة الأسرة: جوزي عايزني أكون في حضن صاحبه وهو ياخد مراته

فاز على بايرن ميونخ 5/0.. ما تريد معرفته عن مدرب الأهلي المحتمل

فيفبرو لـ صدى البلد: ما فعله الأهلي مع عبد الله السعيد وصمة عار

مذيعة تبتلع ذبابة على الهواء.. لن تصدق ردة فعلها|فيديو

ترشيحاتنا

أفضل صيغة للصلاة على النبي .. اعرف أنواعها

موعد ظهور مؤمن زكريا وشيكابالا والسولية مع صاحبة السعادة

برلماني: رفع سعر توريد أردب القمح لـ1000 جنيه يشجع الفلاح على زراعته

وصول أسرة ضحايا مذبحة الريف الأوروبي الي محكمة جنايات الجيزة

تقرير حكومي: نسبة الدين الحكومي تصل لـ 87.2% من الناتج المحلي

الخارجية الأمريكية تكشف تطورات الاتفاق النووي الإيراني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العلاقة الجنسية قبل الزواج.. تحت شعار الحرية الشخصية نجوم يثيرون الجدل أخرهم محمد عطية.. وفنانة شهيرة تقيم علاقة لمدة عامين قبل الارتباط

بعد البوركيني .. شاهد| عباية هادية غالب تشعل الفيسبوك

فاز على بايرن ميونخ 5/0.. ما تريد معرفته عن مدرب الأهلي المحتمل

اللوك الجديد.. سر تقليد كهربا لبهاء سلطان بشعره الطويل

فيديو

العلاقة الجنسية قبل الزواج.. تحت شعار الحرية الشخصية نجوم يثيرون الجدل أخرهم محمد عطية.. وفنانة شهيرة تقيم علاقة لمدة عامين قبل الارتباط

يتعرض للتحرش وضد إعدام قاتل نيرة أشرف ويحبذ المساكنة.. تصريحات مثيرة لـ محمد عطية

تتساوى الرؤوس .. أزمة محمد رمضان وسميرة عبد العزيز تشتعل من جديد

تهديد بالقتل واتهامات بالمتاجرة بالحزن .. لعنة أغنية اليسا تصيب زياد برجي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ