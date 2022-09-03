تلقائية وبريئة .. فتاة ترسم وجوه الأطفال على جدران الشوارع فى الصعيد



كشفت مها جميل خريجة فنون جميلة من أسوان تفاصيل قيامها بتحويل جدران المدارس والشوارع فى أسوان إلى لوحات للأطفال .



وقالت " جميل " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية dmc ، إنها بدأت الرسم فى الشوارع منذ 2012 للمواطنين لرسم البهجة على وجوههم وإزالة أى طاقة سلبية لديهم وتهتم بتشجيع الأطفال لأنهم كائنات تلقائية وبريئة وتقوم بهذا الأمر بشكل تطوعى بالتعاون مع محافظة أسوان وأهل بلدها .



وتابعت أن رسم وجوه الأطفال تعود لرغبة طفل صادفته يوما برسمه على الحائط وكان رد الأم صعب ومحزن وصدمته بأنه لا شئ لكى يتم رسمه وطلبت منها مها رسم ابنها والذى كان عمره 6 سنوات ، لافتة إلى أنها متخصصة فى البورتريهات والوجوه الشخصية وتستغرق 4 ساعات فى رسم اللوحات الفنية لوجوه الأطفال .