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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فرّح ولادك .. توافد المواطنين على معرض أهلا مدارس 2022

توافد المواطنين علي
توافد المواطنين علي معرض اهلا مدارس

استمر توافد المواطنين على معرض أهلا مدارس بالإسماعيلية ، لشراء المستلزمات المدرسية، بأسعار مخفضة، بنسبة تتراوح من ٢٠: ٣٠%، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير جميع السلع للمواطنين بأسعار تقل بنسبة كبيرة عن نظيرتها بالأسواق.

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كما رفع معرض أهلا مدارس شعار «افرح وفرّح ولادك»، ليكون المعرض أيضًا فرصة للنزهة والتسوق والتوفير.

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وأعرب المواطنون عن سعادتهم وشكرهم للقيادة السياسية، لإطلاق مثل هذه المبادرات لتخفيف عنهم الأعباء المالية في تلك الظروف مع اقتراب العام الدراسى الجديد، مشيدين بالأسعار المخفضة التي يقدمها المعرض.

ويضم المعرض كافة المستلزمات والأدوات الدراسية، والزي المدرسي للطلاب ، مع التركيز على المنتج المصري بهدف ترويج الصناعات المحلية ، كما يوفر المعرض كافة الأدوات الدراسية للطلاب فى جميع المراحل التعليمية، بمشاركة 35 شركة من الشركات الكبرى ويشمل جناح للمجلس القومي للمرأة وجناح لجهاز تنمية المشروعات، بالإضافة إلى 70 عارضة للجنة سيدات الأعمال مقسمة على فترتين ،لتنوع المعروضات ، بإجمالي 105 تاجر و عارضة ،  لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين ، ورفع العبء عن كاهله، ويستمر المعرض 45 يوميا من افتتاحه.

وافتتح اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، يرافقه اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية ، المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، معرض أهلا مدارس ٢٠٢٢ يوم 31 أغسطس ، تحت شعار مبادرة " كلنا واحد " التابعة لوزارة الداخلية، وذلك بحديقة الشيخ زايد، نطاق حى ثالث.

ويقام المعرض بالتعاون التام مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الاسماعيلية ومديرية أمن الإسماعيلية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية ، وذلك في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2022 /2023.

شهد الافتتاح صور كلا من ،اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد، ابراهيم خميرة نائب أول رئيس الغرفة، إيهاب زهدي الأمين المساعد للصندوق، ومحمد السيد مدير الغرفة، أحمد منصور وكيل وزارة التموين، والدكتورة دينا ياقوت رئيس لجنة سيدات الأعمال بالغرفة، والدكتورة عفاف الكومي مقرر فرع المجلس القومي بالإسماعيلية، وعضوات لجنة سيدات الأعمال، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

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