"المساواة بين الجنسين فى مكان العمل".. ندوة بالقوى العاملة بالوادي الجديد

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد ندوة للمساواة بين الجنسين في مكان العمل، في اطار الدورات التدريبية التي تنفذها على مهنة اللحام وخراطة المعادن بمركز التدريب المهني بالخارجة لطلبة المدارس الثانوية الفنية .

وتم عقد لقاء مع وحدة التضامن الإجتماعي بجامعة الوادي الجديد وممثلى الشباب بالجامعة ، بجمعية " رجال أعمال الاسكندرية" لنحو ٢١ عاملا.

وقال أحمد حسين طليب مدير المديرية : إن المديرية تابعت من خلال إدارة التدريب المهني سير الدورات التى تنفذها بمركز التدريب بمدينة الخارجة لطلبة المدارس الفنية لإصقال مهاراتهم وتأهيلهم للدخول في سوق العمل .

وأوضح انه تم عقد لقاء مع شباب جامعة الوادي الجديد بمكتبه بديوان المديرية ، وذلك لارشادهم وتوعيتهم بفرص العمل المتاحة ودور وزارة القوى العاملة في الفترة المقبلة ، وذلك سواء خلال الدراسة او بعد التخرج ، وكذلك فرص التدريب المهنى المتاحة لشباب الخريجين على العديد من المهن .

وأضاف مدير المديرية ، انه تم عقد ندوة توعوية حضرها 21 عاملا بمكتب عمل الداخلة ، بعنوان " المساواة بين الجنسين فى مكان العمل " ، تضمنت العديد من الموضوعات منها أهمية المساواة بين الرجل والمرأة فى مكان العمل ، لتحسين الآداء التنظيمي فى العمل ، والارتقاء بسمعة المنشأة ، وتعزيز الإبتكار داخل أعمالها ، ومبدأ المساواة بين الجنسين فى الإسلام ، فضلاً عن ضوابط وقواعد المساواة .