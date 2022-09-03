مش هتكلم.. رد فعل غريب من شهيرة بعد سؤالها عن وصمة عار

وجهت الإعلامية ياسمين عز ، سؤالا للفنانة شهيرة عن فيلم "وصمة عار"، قائلة: " بعد الفيلم دا فيه بعض النجوم غاروا منك.. عايزين نعرف اللي حصل".

وبادرتها الفنانة "شهيرة" خلال استضافتها في برنامج " كلام الناس " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر " قائلة: " مش عايزين نتكلم في الحاجات دي.. الحاجات دي قديمة وخلصت".

وأكملت: " كنت أعلى توزيع بعد فيلم وصمة عار .. ولذلك شعر البعض بالغيرة ولكن هذا أمر طبيعي"، موجهة حديثها لـ ياسمين عز مازحة "بس يا ياسمين".

وتابعت أنها اعتزلت الفن بهدف التقرب من الله أكثر والتفرغ للدين وقراءة القرآن ، والمناجاة والتحدث مع الله وأن تبتعد عن الفن تماما لأنها كانت تعشق عملها وكان يشغلها عن الصلاة ، لافتة إلى أنها زوجة مثالية واهتمامها كبيرا بالبيت وأبنائها .