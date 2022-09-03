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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الكهرباء: التحول للعداد الكودي لا يعتبر تقنينا للوحدة السكنية

العداد الكودي
العداد الكودي

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه تم الانتهاء من تركيب ١.١ مليون عداد كودي للمناطق المخالفة؛ مشيرا إلى أن التحول من نظام الممارسة إلى نظام العداد الكودي جاء بموافقة من مجلس الوزراء .

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وأضاف الدكتور أيمن حمزة، خلال مداخلة هاتفية في النشرة الإخبارية على قناة dmc أن التحول للعداد الكودي لا يعتبر تقنين للوحدة السكنية ولا يمنع الإجراءات الخاصة بالمخالفات ، مشيرا الى انه مع تقنين الوحدة يتم تحويل العداد من كود رقمي الى اسم الشخص مالك الوحدة .

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن أحد أهم مميزات العداد الكودي للمواطن انه لا يصبح عرضة للمسائلة القانونية بشأن سرقة التيار الكهربي.

 

الكهرباء عداد الكودي وحدة السكنية نظام الممارسة مجلس الوزراء

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